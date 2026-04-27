Kineziološki fakultet u Splitu - studij koji obrazuje stručnjake za različita zanimanja

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu već desetljećima obrazuje stručnjake koji svoje znanje primjenjuju u obrazovanju, sportu, rekreaciji, zdravstvu i znanosti. Kao samostalna sastavnica Sveučilišta djeluje od 2008. godine, dok njegovi korijeni sežu u 1954., kada je u Splitu započelo organizirano obrazovanje kadrova iz područja tjelesne kulture.
Budući studenti mogu birati između više razina i smjerova studiranja. Fakultet izvodi sveučilišne prijediplomske i diplomske studije kineziologije, kao i stručne prijediplomske i diplomske studije s usmjerenjima poput kineziterapije, kondicijske pripreme sportaša, sportskog treninga te rekreacije i fitnesa. Dostupan je i doktorski studij kineziologije, kao i međunarodni diplomski program na engleskom jeziku International Basketball Coaching and Management.
Upis na najtraženiji program, sveučilišni prijediplomski studij, temelji se na uspjehu na državnoj maturi, ocjenama iz srednje škole i rezultatima prijemnog ispita. Prijemni uključuje provjeru motoričkih sposobnosti i zdravstvenog statusa, a kandidati polažu discipline poput plivanja, zgibova, skoka u dalj, trbušnjaka te trčanja na 800 ili 1500 metara.
Studiranje na ovom fakultetu ne svodi se samo na teoriju. Nastava uključuje praktične vježbe, rad u laboratorijima, terensku nastavu, studentska putovanja i Erasmus mobilnost. Studenti stječu znanja o planiranju treninga, razvoju motoričkih sposobnosti te radu s djecom, sportašima i rekreativcima, uz naglasak na znanstveni pristup sportu i zdravlju.
Nakon završetka studija otvaraju se brojne mogućnosti zapošljavanja. Diplomanti rade kao nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture, treneri u sportskim klubovima, kondicijski treneri, stručnjaci za fitness i rekreaciju, kineziterapeuti, voditelji sportskih programa te savjetnici za tjelesnu aktivnost i zdravlje. Dio njih nastavlja karijeru u znanstvenom i istraživačkom radu.
