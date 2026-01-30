Kineziološki fakultet i Split maraton potpisali sporazum o suradnji

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu i Sportski klub „Split maraton“ potpisali su Sporazum o suradnji kojim se uspostavlja partnerski odnos u organizaciji i provedbi Splitskog maratona 2026. godine.

Sporazum su u petak, 30. siječnja, u prostorijama Fakulteta potpisali dekan Kineziološkog fakulteta prof. dr. sc. Frane Žuvela i predsjednik Sportskog kluba „Split maraton“ Kristijan Sindik. Suradnja obuhvaća stručno-znanstvenu, edukativnu i promotivnu komponentu, sudjelovanje nastavnika i studenata u organizaciji manifestacije, provedbu stručnih predavanja te druge oblike zajedničkih aktivnosti.

Poseban naglasak stavljen je na uključivanje studenata, kojima će se omogućiti obavljanje stručne prakse i iskustveno učenje u sklopu jedne od najvećih sportskih manifestacija u Hrvatskoj.

– Studenti i djelatnici Kineziološkog fakulteta prošle su godine sudjelovali na Split maratonu kao natjecatelji, a ove godine uključujemo se aktivno u samu organizaciju kroz volontiranje. Primarni cilj suradnje je snažnije uključivanje nastavnika i studenata Fakulteta. Studenti će sudjelovati u različitim organizacijskim aktivnostima, dok će nastavnici biti uključeni kao predavači s temama povezanim s trkačkim i sportskim aktivnostima u sklopu maratona. Na ovaj način Fakultet daje puni doprinos kvaliteti i razvoju ove manifestacije – istaknuo je dekan Žuvela.

Dodao je kako će angažman studenata na razini cijelog Sveučilišta dodatno potaknuti i potpora Studentskog zbora, čiji je vršitelj dužnosti predsjednika Jerko Šarić nazočio potpisivanju sporazuma.

Predsjednik Sportskog kluba „Split maraton“ Kristijan Sindik naglasio je društvenu vrijednost maratona kao discipline koja povezuje sportaše, građane i lokalnu zajednicu.

– Split maraton od svojih je početaka snažno utemeljen na volonterizmu kao jednoj od najplemenitijih društvenih vrijednosti. Organizaciju maratona već više od deset godina čini tim volontera, a suradnja s Kineziološkim fakultetom predstavlja važan iskorak. Riječ je o instituciji koja se profesionalno bavi sportom i obrazovanjem budućih stručnjaka, partneru kojeg smo dugo željeli uključiti u ovu priču – rekao je Sindik.

Izrazio je uvjerenje da će suradnja u narednim godinama rezultirati stvaranjem novih kadrova koji će aktivno sudjelovati u razvoju i organizaciji Split maratona, a dugoročno i preuzeti vodeće uloge u njegovoj provedbi.

Split Marathon najveći je maraton u Hrvatskoj te okuplja više od 5.000 sudionika iz više od 50 zemalja svijeta. Ovogodišnje izdanje održat će se od 13. do 15. veljače, a manifestacija je prepoznata kao strateški projekt Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, uz visoko pokroviteljstvo Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske.

Uz glavnu maratonsku utrku, program uključuje i polumaraton, timsku desetku, utrku Family run and fun te niz popratnih aktivnosti usmjerenih na promociju sporta, zdravog načina života i turističke ponude grada Splita.