Kina kroz oči Marijane Puljak: "Fascinantna je i neponovljiva. Kući ću ponijeti iskustvo koje me obogatilo"

Saborska zastupnica i međunarodna tajnica liberalne stranke Centar Marijana Puljak tri tjedna provela je u Kini, a ekskluzivno je za Dalmaciju Danas podijelila dojmove sa svog putovanja.

U Kinu je išla zbog poziva na međunarodni seminar u Kini. No, vrlo brzo je shvatila da da upoznavanje Kine ne znači samo pratiti ekonomiju ili politiku: to je i otkrivanje kulturnih običaja, svakodnevnog života i rituala koji oblikuju ovu fascinantnu i kontrastnu zemlju.

Tijekom tri tjedna boravka, kombinirajući seminar, službene posjete i kulturni program, Marijana Puljak uponala je različite strane ove zemlje: kao zemlja inovacija i digitalizacije, ali i mjesto gdje su običaji, priroda i ljudska toplina još uvijek snažno prisutni.

Dalje u tekstu možete pročitati njene dojmove.

Put u Kinu: između tradicije, tehnologije i osobnog iskustva

Kad sam prihvatila poziv na međunarodni seminar u Kini, znala sam da idem u zemlju koja je sve prisutnija u globalnim političkim i gospodarskim odnosima, pa tako i u Hrvatskoj. Dolaskom ovdje shvatila sam s koliko toga se imamo upoznati, ne samo s njihovom ekonomijom ili politikom, nego i kulturom, načinom života i svakodnevnim navikama.

Seminar je organizirala gospodarska agencija International Economic Cooperation Centre provincije Fujian. Poziv je stigao službenim putem preko Hrvatskog sabora, a za mene je to bila prilika da iz prve ruke upoznam zemlju koja gradi mostove, tunele i luke diljem svijeta, pa i u Hrvatskoj. Tri tjedna boravka kombinirala su seminar i službene posjete s bogatim kulturnim programom.

Posebno me dojmio posjet tzv. government service centru u Wuyishanu, mjestu gdje građani na jednom šalteru mogu riješiti sve: od zahtjeva za razne dokumente do plaćanja komunalija. Gledajući kako sve funkcionira, nisam mogla ne pomisliti kako bi građanima Hrvatske takva učinkovitost olakšala život.

Jednako zanimljiv bio je i obilazak tvrtki koje se bave razvojem robotike. Vidjeti kako u praksi izgledaju roboti koji se koriste u industriji, logistici pa čak i uslužnim djelatnostima, otvara oči o tome koliko tehnologija brzo napreduje i kako će promijeniti tržište rada.

Tri grada, tri različita doživljaja

Naše prvo odredište i baza tijekom boravka bio je Fuzhou, glavni grad provincije Fujian s oko 8,5 milijuna stanovnika. Nekada grad iz kojeg se kretalo na moraki put svile. Danas je to moderan, užurban grad sa sveučilištima, metroom i industrijama u punom zamahu, mjesto gdje najjasnije vidiš koliko je Kina digitalizirana i usmjerena prema budućnosti. Poznat po čaju od jasmina i stablima banijan (banian ili banyan).

Nakon toga smo stigli u Wuyishan, mali grad od tek 300 tisuća stanovnika, ali s čak 30 milijuna turista godišnje. Smješten među planinama i beskrajnim čajnim poljima, poznat je po prirodnim ljepotama i UNESCO-ovoj svjetskoj baštini. Tu Kina pokazuje svoju mirniju, tradicionalnu stranu. Upravo ovdje sam proslavila rođendan, učeći kako se proizvodi i priprema čaj.

Treće odredište bio je Jiujiang, u susjednoj provinciji Jiangxi, grad od oko 5 milijuna stanovnika, smješten na rijeci Jangce. Dinamičan, povijesno važan i strateški kao riječna luka i prometno čvorište. Tu smo se upoznali s njihovim urbanim planiranjem i tvrtkama koje se bave razvojem robota.

Kultura i svakodnevica – što me iznenadilo

Kina je zemlja kontrasta između drevne tradicije i najmodernije tehnologije. Najviše me iznenadila razina digitalizacije. Ovdje se sve obavlja putem mobitela: plaćanja, narudžbe hrane, pozivanje taksija. Gotovina gotovo da i ne postoji, i stariji i mlađi, svi koriste mobilne aplikacije. Ulični prodavači, trgovine, hoteli, svi.

S druge strane, svakodnevni običaji razlikuju se od naših. Na primjer, doručak, Kinezi ga ne doživljavaju kao „lagani obrok“. Ujutro jedu ista jela koja mi jedemo za ručak: juhe s tjesteninom, špagetima, kuhano i prženo povrće, meso, ribu. U posljednje vrijeme, kažu nam, mladi se sve više okreću kavi, a po gradu na svakom koraku možete naći američke lance fast-fooda i kave, KFC, McDonald’s, Starbucks, Pizza Hut.

Jako mi se svidjelo vježbanje u parkovima. U rano jutro i kasno navečer parkovi su puni ljudi, najviše umirovljenika, koji plešu, pjevaju, vježbaju ili jednostavno hodaju u ritmu. Zanimalo me pa sam saznala, žene idu u mirovinu već s 50 godina, ako rade fizički posao, ili 55, ako rade uredski posao, za muškarce s 55-60, pa nije neobično da su parkovi puni vitalnih starijih ljudi. Mirovine im se kreću oko 450€ za one koji su radili u gradu, pa do niskih 25-30€ mjesečno za one koji su radili na selu.

Otvaranje prema svijetu i nova Kina

Od 1978. godine, kada je započela politika „otvaranja prema svijetu“, Kina se u mnogočemu promijenila. Tada su shvatili da strane investicije donose prosperitet, otvaraju poslove i stvaraju novu dinamiku u društvu. Danas postoji sve više tvrtki u stopostotnom privatnom vlasništvu, a ono što je nekoć bilo nepoželjno, „biti bogat“, danas se smatra poželjnim i vrijednim divljenja.

Na ulicama se to vidi na svakom koraku. Sve je više električnih vozila, a uz to i svih najskupljih svjetskih marki, BMW, Mercedes, Tesla, Porsche, uz bok domaćim kineskim brendovima.

Rođendan u Wuyishanu

Moj 54. rođendan došao je baš u trenutku dok smo obilazili čajna polja u Wuyishanu. Sudjelovala sam u tradicionalnoj pripremi čaja, a ono što mi je ostalo urezano u sjećanje je njihova filozofija: čaj nije samo piće, nego ritual, način povezivanja i odvajanja vremena za obitelj i prijatelje.

Kao mali znak pažnje ponijela sam bajadere iz Hrvatske i podijelila ih ekipi sa seminara i domaćinima.

Hrana, ljudi i dojmovi

Kineska kuhinja je jako raznolika. I više nego sam očekivala. Posebno su mi se svidjele juhe s rezancima koje možete sami kombinirati i kuhaju ih ispred vas. Povrće je uglavnom prženo, riža na razne načine, a naravno, i čaj. Ljudi su srdačni, znatiželjni i vrlo gostoljubivi, od službenika do slučajnih prolaznika, svugdje osjetiš dobrodošlicu. Iako ne znaju engleski jako se trude pomoći uz pomoć prevoditelja na mobitelu.

Noćna vožnja rijekom

Jedan od posebnih doživljaja bila je i noćna vožnja rijekom Min u Fuzhou. Ogromni neboderi uz rijeku koji mijenjaju boje, mostovi koji svijetle u ritmu glazbe. Pravi festival svjetla, scene kao iz budućnosti. Uz suvremenu LED tehnologiju stvaraju zaista jedinstven doživljaj koji svima preporučujem ako vas ikada put nanese u Fuzhou.

Koliko košta život u Kini?

Zanimljivo je usporediti troškove života. Hrana i javni prijevoz su jeftiniji nego kod nas, dok je odjeća slične cijene, ako želite kvalitetnije proizvode. Nekretnine su ipak povoljnije, u Fuzhou, gradu u kojem sam boravila, kažu da kvadrat stana na boljim lokacijama stoji oko 20.000 juana, što je oko 2.500 eura.

Prosječna plaća u Kini, prema statistikama, kreće se oko 2.000 do 2.500 eura, dok je nezaposlenost službeno niska (oko 5 %), ali kod mladih prelazi 17 %. Međutim kod tih podataka treba uzeti u obzir i industriju, razinu obrazovanja, a i lokaciju, radite li u gradu ili na selu. Tu su velike razlike.

Hoću li se vratiti?

Kina je fascinantna i neponovljiva. Svakako bi voljela posjetiti i ostale dijelove zemlje, ali drago mi se nakon tri tjedna vratiti doma u Hrvatsku.

Iz Kine ću kući ponijeti čaj, ali i puno više od toga, iskustvo koje me obogatilo, uspomene koje će trajati i novu motivaciju da se kod nas borimo za moderno, otvoreno i pravedno društvo.

Na svom TikTok-u objavljujem i priče s puta po Kini, pa ako vas zanima kako izgleda Kina danas pratite me na TikToku.