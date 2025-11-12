Close Menu

Kerum "udario" po Marijani Puljak: "U Splitu više nema dvojbe da ste 'uzimali' nego koliko ste uzeli"

Oglasio se Željko Kerum, evo što je poručio
Željko Kerum

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum žestoko se obrušio na Marijanu Puljak nakon što je ona u utorak poručila da stranka Centar ne pristaje na ucjene gradonačelnika Tomislava Šute.

Šuta o rebalansu proračuna: "Ako se ovo ne usvoji moglo bi biti problema za bivšeg gradonačelnika. Morat ću poduzeti određene mjere..."

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Puljak i Skoko odgovorili Šuti: "Na ucjene ne pristajemo! Na ovaj način pretvara Hrvatsku u Srbiju"

Evo što je Kerum poručio u svojoj najnovijoj objavi.

Poštovana gospođo Puljak, u većini vaših objava napadate Hdz i Šutu, a spominjete mene i moju stranku Hgs u negativnom kontekstu. Kao Kerum ima interese i ucjenjuje. Gospođo moj interes je ostvaren onog trenutka kad sam doprinio da smijenimo vas Puljke s vlasti. Morate shvatiti da su vas smijenili građani Splita jer su progledali i vidili koliko ste vi i vaš muž umočeni u korupciju. U Splitu više nema dvojbe da ste "uzimali" nego koliko ste uzeli. Iskoristili ste svoje stranačke kolege za svoju korist i pitanje dana je kad će svi propjevat kao što je naivni direktor "Žnjana" Ciprijan javno izjavio da je Puljak odlučivao o svemu. Vaš muž je rekao da odustaje od politike misleći da će ga pustit na miru, ali papiri kažu drugačije. I sad se vratio kao i što sam rekao nakon izborne nedjelje da će se brzo vratit jer se mora spašavati. I sad se spašavate na način da svakog optužujete počevši od svojih najbližih suradnika, političkih protivnika, navijača, branitelja, crkve... Nemate mjere, licemjerni ste, sitni i jadni, gledate svoju korist. Jedan dan pivate Ustaške pisme a drugi dan ne partizanske nego jugoslavenske. Očito je da ste nesposobni za raditi i zaraditi u privatnom sektoru odlučili kroz politiku zasititi svoju glad pri tom gazeći sve oko sebe. Savjetujem vam nađite odvjetnika po mogućnosti stručnjaka za porijeklo imovine i bavite se sobom. Gubite energiju i vrime na Keruma, a tako ste izgubili i dobijene izbore. Da zaključim moja podrška Hdz- u i gradonačelniku je "bjanko" bez ikakvih zahtjeva. A znate zašto? Prvo zato što imam obvezu prema građanima koji mi daju glas 16 godina, drugo zato što ne želim da vi i prvak u laganju i prevari Puljak ne dođete na vlast.

 

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
6
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
1
Sad
0
Mad
2