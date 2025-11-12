Kerum "udario" po Marijani Puljak: "U Splitu više nema dvojbe da ste 'uzimali' nego koliko ste uzeli"

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum žestoko se obrušio na Marijanu Puljak nakon što je ona u utorak poručila da stranka Centar ne pristaje na ucjene gradonačelnika Tomislava Šute.

Evo što je Kerum poručio u svojoj najnovijoj objavi.

Poštovana gospođo Puljak, u većini vaših objava napadate Hdz i Šutu, a spominjete mene i moju stranku Hgs u negativnom kontekstu. Kao Kerum ima interese i ucjenjuje. Gospođo moj interes je ostvaren onog trenutka kad sam doprinio da smijenimo vas Puljke s vlasti. Morate shvatiti da su vas smijenili građani Splita jer su progledali i vidili koliko ste vi i vaš muž umočeni u korupciju. U Splitu više nema dvojbe da ste "uzimali" nego koliko ste uzeli. Iskoristili ste svoje stranačke kolege za svoju korist i pitanje dana je kad će svi propjevat kao što je naivni direktor "Žnjana" Ciprijan javno izjavio da je Puljak odlučivao o svemu. Vaš muž je rekao da odustaje od politike misleći da će ga pustit na miru, ali papiri kažu drugačije. I sad se vratio kao i što sam rekao nakon izborne nedjelje da će se brzo vratit jer se mora spašavati. I sad se spašavate na način da svakog optužujete počevši od svojih najbližih suradnika, političkih protivnika, navijača, branitelja, crkve... Nemate mjere, licemjerni ste, sitni i jadni, gledate svoju korist. Jedan dan pivate Ustaške pisme a drugi dan ne partizanske nego jugoslavenske. Očito je da ste nesposobni za raditi i zaraditi u privatnom sektoru odlučili kroz politiku zasititi svoju glad pri tom gazeći sve oko sebe. Savjetujem vam nađite odvjetnika po mogućnosti stručnjaka za porijeklo imovine i bavite se sobom. Gubite energiju i vrime na Keruma, a tako ste izgubili i dobijene izbore. Da zaključim moja podrška Hdz- u i gradonačelniku je "bjanko" bez ikakvih zahtjeva. A znate zašto? Prvo zato što imam obvezu prema građanima koji mi daju glas 16 godina, drugo zato što ne želim da vi i prvak u laganju i prevari Puljak ne dođete na vlast.