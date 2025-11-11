Puljak i Skoko odgovorili Šuti: "Na ucjene ne pristajemo! Na ovaj način pretvara Hrvatsku u Srbiju"

Nakon što je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta govorio o rebalansu proračuna o kojem će splitski gradski vijećnici u srijedu raspravljati te zaključio da bi, ukoliko se ne usvoji, problema mogao imati njegov prethodnik Ivica Puljak, oglasili su se iz stranke Centar.

Medijima su se obratili Marijana Puljak i Igor Skoko.

"Ovo što je danas izgovorio gosp. Šuta su u potpunosti - besmislice. Ovaj proračun o kojem on priča je njegov proračun. Već smo imali jedan rebalans i on je u taj rebalans mogao staviti što god je mislio da je potrebno i što god smatra da je, kako on kaže, zakonito ili nezakonito. Ponavljam, ovaj proračun koji je danas na snazi je već njegov proračun. Ono što se događa je očito da u trgovačkoj koaliciji Tomislava Šute nema sloge, ne mogu se dogovoriti oko podjele plijena i sada pokušajima ucjena pokušava natjerati vijećnike Centra da glasaju za njegov proračun. To se, naravno, neće dogoditi. On u nama nikada neće imati partnere. Ako on ima problema u svojoj koaliciji, neka lijepo da ostavku, neka se makne i neka pusti one koji znaju voditi grad i upravljati.

Gosp. Šuta od početka mandata laže. Ono što je govorio da neće radit u kampanji već je u prvih par mjeseci pogazio svoju riječ. Govorio je da neće biti stanova na Mejašima i Ravnim njivama, tamo su njegovi vijećnici Piplica i Bašić prosvjedovali - on ih sada najavljuje tamo. U veljači 2025. glasali smo o tome koliki će biti porez na nekretnine. Tomislav Šuta tada nije najavio, niti u kampanji nije najavio, podizanje poreza na nekretnine, a sada ga diže za dva i pol puta. Gosp. Šuta je kampanji govorio da neće biti trgovine sa Željkom Kerumom, sve nadzorne odbore i upravna vijeća je istrgovao. U njih je stavio ljude koji su apsolutno nekompetentni, neškolovani za ta mjesta. Istrgovao ih je sa koalicijskim partnerima. Zadnja tri tjedna gledamo lakrdiju u Parkovima i nasadima zato što nema sloge u trgovačkoj koaliciji Tomislava Šute. Ponavljam još jednom, ako ne zna upravljati gradom neka se makne i pusti one koji to znaju. Mi mu proračun nećemo podržati", kazao je u svom izlaganju Skoko.

Marijana Puljak potvrdila je riječi svoga kolege iz stranke Centar - da proračun neće podržati. Smatra da je ovo ucjena.

"Glavna poruka Tomislavu Šuti je - na ucjene ne pristajemo. Ovo je prvi put u političkoj povijesti Hrvatske, ako ne i šire, da jedna politička stranka, jedan gradonačelnik, doslovno ucjenjuje političke partnere, ucjenjuje oporbu u GV-u, koristeći pritom pozive na kaznena djela, pozive na represivni aparat kojeg apsolutno kontrolira.

Ovo je prvi put u povijest da je HDZ javno izrekao čime se oni inače služe kad trguju ispod stola. Poruka Tomislavu Šuti - takve vam ucjene mogu paliti kod Keruma i takvih likova, ali ne mogu paliti kod nas. Na ucjene ne pristajemo! Ovo je vaš proračun, imali ste već jedan rebalans, mogli ste ga uskladiti, ali vama je bilo draže dijeliti milijune eura šakom i kapom bez ikakvih kriterija i sada plačete da nemate novaca za osnovne stvari koje građanima trebaju. Ucjenama se ne možete služiti na nama, ne pristajemo na ucjene. Rebalans nećemo prihvatiti zato što je ovo i politički dokument. Svaki razgovor o proračunu je razgovor o tome podržavamo li ovu vlast u gradu. Ne podržavamo! Ne podržavamo ove podjele plijena, ne podržavamo trgovačke koalicije, ne podržavamo korupciju i kriminal i rebalans nećemo podržati koliko god nas ucjenjivali. Ucjene kod nas ne pale. HDZ na ovaj način pretvara Hrvatsku u Srbiju. Ovako se u Srbiji radi, ovako se ucjenjuje političke partnere i suparnike u Srbiji, a ne u Hrvatskoj. Prvi put da u javnosti kažu kako i na koji način trguju ispod stola", kaže Puljak.

Na pitanje novinara može li garantirati da je Ivica Puljak imao u potpunosti podmirene račune za vrijeme vođenja Grada, kazala je:

"Ako ima ikakvih sumnji na kazneno djelo, one se same po sebi moraju prijaviti odmah. Šta to znači? Ako pristanemo na proračun i na rebalans proračuna, ako dignemo ruku za rebalans proračuna, najednom nema kaznenog djela. Jeste vi svjesni šta ovdje gradonačelnik izgovara? Nudi da će nas eskulpirat od kaznenih djela ako pristanemo na rebalans proračuna. To je strašno! Ovo se nikada nije dogodilo na ovaj način, dakle crno na bijelo, da netko napiše - ako mi podržite proračun, izbrisat ću sva kaznena djela. Ako sumnja na kakvo kazneno djelo, neka ih izvoli prijavit."