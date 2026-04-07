Kerum predstavio novu gastro priču u Corneru: "Imamo vrhunske artikle, naše je da ih dobro spremimo i poslužimo"

Predsjednik HGS-a i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum putem društvenih mreža predstavio je novu ugostiteljsku priču u restoranu Corner, gdje je najavio suradnju s Ivanom Cikatić, nekadašnjom vlasnicom splitskog restorana "Tigar".

Kerum je poručio kako je s Cikatić dogovorio angažman nakon što je, kako tvrdi, bivša gradska vlast njezin tim izbacila iz prostora koji su sami uredili i u kojem su uspješno poslovali.

"Dragi prijatelji, dobar dan! Evo me u Cornera u restoranu s Ivanom Cikatić. Ivana je imala restoran 'Tigar' u Splitu. Nažalost, bivša gradska vlast ih je izbacila iz prostora kojega su oni uredili i počeli dobro raditi. Jela su im bila odlična. Na osnovu toga smo dogovorili angažman s Ivanom", objavio je Kerum.

U objavi je istaknuo kako restoran nudi vrhunske namirnice, uz naglasak na domaće i provjerene proizvode.

"Imamo vrhunske artikle. Naše je da ih dobro spremimo i poslužimo", naveo je.

Pritom je pobrojio dio ponude koju gosti mogu očekivati u restoranu.

"Danas je na slici moj domaći pršut, pršut Iberico španjolski, parmigiano talijanski, povrće je s mog OPG-a u Kaštelima, janjetina je domaća iz Pražnica s Brača. Radit ćemo je sa bižima i lešo s verzotom. Imamo dnevno svježu ribu iz Rogoznice, meso je iz Bjelovara", poručio je Kerum.

Na kraju je pozvao zainteresirane goste da rezerviraju stol, uz objavljen broj telefona restorana.

"Rezervacije su na 099 426 24 70. Hvala! Sretno svima!", zaključio je Kerum.