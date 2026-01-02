Kerum nije više predsjednik NO Žnjan. Podnio je ostavku na to mjesto

Željko Kerum više nije predsjednik Nadzornog odbora tvrtke Žnjan. Nekadašnji gradonačelnik Splita i prvi čovjek HGS-a podnio je ostavku na svoje mjesto u Nadzornom odboru gradske tvrtke, a umjesto njega u NO stiže Lidija Bekavac.

"Gosp. Kerum je dao ostavku na mjesto člana Nadzornog odbora tvrtke Žnjan i predložio je Skupštini društva da se imenuje mene umjesto njega. Skupština društva je to prihvatila i danas je išlo imenovanje da sam ja umjesto njega u NO tvrtke Žnjan", potvrdila nam je HGS-ova gradska vijećnica Lidija Bekavac.

Zahvalila se Kerumu na ukazanom povjerenju te najavila da se ide dalje s revizijom u toj gradskoj tvrtki.

"Zahvaljujem se gosp. Kerumu na povjerenju. Kao što je rekao prije koji dan na konferenciji za medije - bio on, ja ili netko drugi u NO, sve se nastavlja. Radi se revizija financijskog poslovanja tvrtke, ali i revizija građevinskih radova da se utvrdi ima li nepravilnosti", kaže nam Bekavac.

Podsjetimo, Željko Kerum održao je konferenciju za medije dan nakon izlaska iz zatvora gdje je završio na dva tjedna zbog problema u prometu. Tema konferencije bila je upravo njegova uloga u NO Žnjan.

"Mene mjesto predsjednika ne zanima, ja sam tu firmu osnovao, a nakon vještačenja i svih provjera projekta Žnjan, Željko Kerum onda ide iz tog Nadzornog odbora", rekao je na toj konferenciji Kerum.