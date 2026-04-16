Stan od 18 kvadrata dovoljan za život? Barbir odgovorio Bačiću: "To nije rješenje, to je minimum koji ne rješava problem"

Izjava ministra graditeljstva Branka Bačića da je mladima za život dovoljan stan od svega 18 kvadrata podigla je veliku prašinu u javnosti.

Na nju je reagirao i Damir Barbir (Centar), koji je u video analizi komentirao stvarne životne uvjete mladih i širi kontekst stambene politike u Hrvatskoj.

Poručio je da se problem ne može svesti na kvadraturu, nego da je ključno pitanje dostupnosti stanova i njihove cijene u odnosu na primanja građana.

“Pitanje nije može li se živjeti u 18 kvadrata, nego treba li to biti standard kojem težimo”, jedna je od ključnih poruka iz njegove analize.

Standard ili nužda?

Barbir upozorava da se ovakvim pristupom riskira normalizacija minimalnih životnih uvjeta kao prihvatljivog standarda, što dugoročno može imati negativne posljedice za kvalitetu života i demografiju.

Ističe da mladi ne traže luksuz, nego osnovne uvjete za dostojanstven život – prostor koji omogućuje privatnost, rad i planiranje budućnosti.

Rasprava se širi

Bačićeva izjava otvorila je širu raspravu o tržištu nekretnina, rastu cijena i nedostatku konkretnih mjera za mlade.

U tom kontekstu, Barbir zaključuje da fokus mora biti na sustavnim rješenjima, a ne na prilagodbi građana na sve skromnije uvjete stanovanja.