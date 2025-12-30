Kerum: "Ne postoji niti jedan razlog zašto ja ne bih bio predsjednik Nadzornog odbora Žnjana"

U hotelu Corner u Splitu održana je press konferencija Hrvatske građanske stranke (HGS), na kojoj je govorio Željko Kerum, čelnik HGS-a i predsjednik Nadzornog odbora tvrtke Žnjan d.o.o. Tema konferencije bio je rad Nadzornog odbora Žnjan d.o.o., a uvodno se okupljenim novinarima obratio vijećnik HGS-a Jure Bučević, koji se zahvalio medijima na dolasku.

O pritiscima i ulozi Nadzornog odbora

Kerum je na početku istaknuo kako se u posljednje vrijeme intenzivirala rasprava o njegovoj ulozi u Nadzornom odboru.

Kerum je rekao: "Tema je nadzorni odbor tvrtke Žnjan, oporba je govorila zašto je Kerum predsjednik NO Žnjan, u politici je normalno da netko s nekim koalira. Tema je eskalirala zadnjih 15-ak dana i Tomislav Šuta, gradonačelnik Grada Split, trpi stalni pritisak zbog toga što sam ja predsjednik Nadzornog odbora."

Dodao je kako je od početka bilo jasno da će se provesti revizija poslovanja. "Jasno je bilo rečeno da će se napraviti revizija poslovanja. Oni su napravili reviziju, ali ne radi se samo o računovodstvenoj reviziji, treba se napraviti revizija projekta", kazao je Kerum.

Prema njegovim riječima, na sjednici Nadzornog odbora zatraženo je i stručno vještačenje. "Mi smo tražili na sjednici NO da se izabere vještak građevinski koji će se procijeniti. Taj proces još nije završen i za takvo nešto je potrebno neko vrijeme", rekao je, pojašnjavajući da će tek nakon nalaza vještaka gradonačelnik donijeti odluku o eventualnoj kaznenoj prijavi.

"Ne vidim problem u tome da sam predsjednik NO"

Kerum je naglasio kako ne vidi razlog zbog kojeg bi njegova pozicija bila sporna. "U svemu tome, ja ne vidim nikakav problem zašto je Željko Kerum predsjednik Nadzornog odbora Žnjana", rekao je te postavio pitanje novinarima: "Zašto Kerum ne bi trebao biti predsjednik NO firme nekog nadzornog odbora? Postoji li ikakav razlog zašto ja ne mogu biti predsjednik nekog nadzornog odbora neke tvrtke?"

Osvrnuo se i na pitanje morala. "Ako postoji neki moralni razlog, ja sam odradio kaznu u zatvoru, to sam platio. U 90 posto slučajeva takav prekršaj se financijski kažnjava. Ja sam prekršaj napravio, prekršaj sam odradio i svoju kaznu sam odradio", kazao je Kerum, dodavši: "Ne postoji razlog zašto ja ne bi bio u Nadzornom odboru Žnjana."

Istaknuo je i kako ga sama funkcija predsjednika ne zanima. "Mene mjesto predsjednika ne zanima, ja sam tu firmu osnovao, a nakon vještačenja i svih provjera projekta Žnjan, Željko Kerum onda ide iz tog Nadzornog odbora", rekao je.

O reviziji projekta i troškovima

Kerum je upozorio da građevinska revizija još nije započela. "Još nije građevinski revizor ni vještak pokrenuo uvide", kazao je, postavljajući pitanja o mogućoj šteti. "Postoji li tu neka velika brojka pocinčanog željeza, šteta na Žnjanu u milijunima eura, a ja sam svoju kaznu koja je mala, već platio."

Posebno se osvrnuo na troškove. "Pocinčavanje željeza je jako skupo, da ne govorim namještaj o kojem se pisalo, pa i šljunak o kojem se pisalo", rekao je Kerum, naglašavajući da se mora stručno utvrditi "zašto su napravljeni brojni poslovi na Žnjanu koji uopće nisu bili u projektu".

Dodao je kako HGS-ovi vijećnici ne bi postupali drugačije. "Da je bilo tko u tom NO od mojih ljudi, svi bi isto postupili", kazao je, ističući da je knjigovodstvena revizija pokrenuta, dok je građevinska još u tijeku. "Kada se cijelo vještačenje završi, neka gradonačelnik Tomislav Šuta donese odluku, hoće li biti kaznene prijave ili slično. Tamo su napravljeni propusti, projekt je loš", rekao je Kerum.

Kerum je ponovno naglasio da ne postoji zakonska prepreka za njegov angažman. "Ne postoji niti jedna zakonska regulativa zbog čega ja ne bi bio u Nadzornom odboru", rekao je.

Istaknuo je da nije razgovarao s gradonačelnikom. "Tomislav Šuta i ja nismo razgovarali. Kada vještaci završe svoj posao, nakon toga će se vidjeti gdje smo i šta smo", kazao je.

Prema njegovim riječima, fokus treba biti na odgovornosti. "Nije tema tko je direktor, tema je hoće li taj direktor, koji je već optužio bivšu vlast za inkriminirane radnje", rekao je, dodajući: "Tema je tko će odgovarati za štetu nastalu na Žnjanu."

Kerum je naveo i kako je direktor Žnjana d.o.o. javno iznio optužbe. "Direktor je rekao da su njemu naređivali, bivši gradonačelnik Puljak i ostali. To je tema", istaknuo je.

O kazni i iskustvu zatvora

Kerum se osvrnuo i na vlastito iskustvo iz zatvora. "Moramo dati do znanja da smo svi jednako tretirani, nekolicina ljudi je bila zadržana do otriježnjenja, a ja sam završio u zatvoru", rekao je.

Dodao je kako smatra da je presuda bila stroga. "Ja smatram da je iz sudske prakse ova presuda bila rigorozna. Najviše mi je žao moje obitelji", kazao je, poručivši: "Ne treba se naslađivati tuđoj nevolji i nesreći."

Opisao je i uvjete u zatvoru. "Biti sa osam ljudi u 16 kvadrata, to je iskustvo o kojem se ne treba puno pričati. Tamo isto žive ljudi, imaju svoje probleme, čovik je čovik", rekao je Kerum.

"Nije problem u Kerumu"

Na kraju je još jednom naglasio da problem vidi u projektu, a ne u imenima. "Na projekt Žnjana je potrošeno puno više nego što se trebalo, nije problem u Kerumu, Mati, Anti", kazao je.

Ponovio je kako će se povući iz Nadzornog odbora nakon završetka postupaka. "Kada se sve završi, ja više neću biti u NO jer me to ne interesira", rekao je.

Govoreći o političkim odnosima, istaknuo je: "Ja sam u koaliciji s HDZ-om, meni nije Šuta šef." Dodao je da poštuje postojeće odnose te da se nada nastavku razvoja grada.

Osvrnuo se i na odnos s medijima. "Moj stav je i smatram da je Tomislav Šuta drugačiji, on je pažljiviji, obazriviji prema vama novinarima. Ja vas poštivam, nemojte me krivo shvatiti, tako me majka odgojila", rekao je Kerum.

Zaključio je riječima: "Svatko sebi radi korist ili štetu, a ne postoji razlog zašto se svakodnevno mene spominje u kontekstu predsjednika NO Žnjan."