Kći Ive Sanadera direktorica je psihijatrijske poliklinike u Londonu, evo kako izgleda danas

Dr. Bruna Sanader Vukadinović, kći bivšeg hrvatskog premijera Ivo Sanader, gostovala je u jutarnjem programu Sky News u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje je govorila o poremećajima spavanja i ADHD-u, odnosno poremećaju hiperaktivnosti i deficita pažnje.

U emisiji, koju su vodili Anna Jones i Kamali Melbourne, dr. Sanader Vukadinović ponudila je stručno objašnjenje dviju tema koje su, kako je istaknula, često nedovoljno prepoznate u javnosti – kroničnih poremećaja spavanja te ADHD-a kod odraslih osoba.

Tijekom razgovora naglasila je da su problemi sa spavanjem izrazito rašireni u Ujedinjenom Kraljevstvu, no da se nerijetko pogrešno doživljavaju kao posljedica loših životnih navika, a ne kao ozbiljna medicinska stanja. Posebno se osvrnula na nesanicu, poremećaje cirkadijalnog ritma te dugoročne zdravstvene posljedice koje može imati kronični nedostatak kvalitetnog sna.