Kći Gorana Višnjića i Mirele Rupić pobijedila na izboru za Kraljicu Hrvatske

Na jubilarnom, 35. izboru Kraljice Hrvatske, održanom sinoć u Rovinju, titulom najljepše okrunjena je Lana Lourdes Rupić iz Šibenika, koja će Hrvatsku predstavljati na međunarodnom izboru Kraljice Svijeta.

Finalna večer održana je u hotelu Lone, gdje su se okupile kandidatkinje iz cijele zemlje. Uz novu Kraljicu Hrvatske, dodijeljene su i ostale titule – Prva princeza postala je Liv Šumak iz Zagreba, koja je ujedno ponijela i lentu Kraljice elegancije, dok je Druga princeza bila Petra Vuleta iz Osijeka.

Posebne titule pripale su Nini Mrvić iz Rijeke (Kraljica osobnosti), Danieli Jagodić, također iz Rijeke (Kraljica fotogeničnosti), te Korini Sviben iz Zagreba, koja je proglašena Kraljicom medija.

Kći Gorana Višnjića, ali daleko od estradne svakodnevice

Lana Lourdes Rupić rođena je 2007. godine, a javnosti je poznata kao kći hrvatskog glumca Gorana Višnjića i Mirele Rupić. Širu pozornost javnosti privukla je prije nekoliko godina, nakon što je otkriveno Višnjićevo očinstvo, što je tada izazvalo velik interes medija.

Unatoč turbulentnim počecima i javno eksponiranoj priči, s vremenom su se obiteljski odnosi stabilizirali. Višnjić je priznao očinstvo, a Lana danas ima odnos s ocem te se povremeno s njim pojavljuje u javnosti i na društvenim mrežama. Prihvaćena je i u njegovoj obitelji, uključujući suprugu Evu Višnjić, što su obje strane više puta potvrdile.

Lana je većinu odrastanja provela izvan javnog fokusa. Poznato je da se u djetinjstvu suočavala sa zdravstvenim poteškoćama povezanim s autoimunom bolešću, no stanje joj se s vremenom stabiliziralo te danas vodi aktivan i zdrav život.