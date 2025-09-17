KBC Split - Obilježen Svjetski dan ginekološke onkologije – prevencija spašava živote

Svjetski dan ginekološke onkologije (WGO DAY), koji se svake godine obilježava 20. rujna, posvećen je podizanju svijesti o ginekološkom karcinomima i važnosti odaziva na redovne ginekološke preglede za sve žene, a ovogodišnja glavna tema je skidanje stigme koja je vezana uz ove karcinome. Stigma dovodi do oklijevanja i straha od razgovora s liječnikom o mogućim simptomima bolesti što rezultira kasnijim otkrivanjem tumora koji je možda mogao biti preveniran ili liječen ranije.

Ovaj dan utemeljen je 2019. godine od strane udruga ESGO (Europsko društvo ginekološke onkologije) i ENGAGE (Europska organizacija pacijentica oboljelih od ginekoloških malignih bolesti), a u Splitu se obilježava po prvi put. U Klinici za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Split, u suorganizaciji sa Županijskom ligom protiv raka Split, 17. rujna 2025. održana su kratka predavanja o najčešćim ginekološkim malignim bolestima i okrugli stol na kojem su sudjelovali liječnici sa specijalizacijama koje su povezane s ovim bolestima: dr. Ivica Stipić koji je i glavni organizator cijelog događaja, dr. Marko Jukić, dr. Boris Delić, dr. Boris Bačić, dr. Sanja Srdelić, dr. Aljoša Hočevar, dr. Zdravko Odak, dr. Viviana Matulić, dr. Branka Petrić Miše, dr. Ivana Tica Sedlar i dr. Iva Čutura. Sudionici okruglog stola su i specijalizanti ginekologije, medicinske sestre, kao i pacijentice liječene od ovih bolesti koje su iznijele svoja iskustva vezana za cjelokupni proces liječenja te iz Lige za borbu protiv raka Tonkica Sinovčić.

U panel diskusiji fokus je stavljen na prevenciju ovih bolesti i važnost redovnih ginekoloških pregleda, a krajnji cilj je postići da svaka pacijentica dobije najbolju moguću dijagnostiku, terapiju te postoperativnu skrb i praćenje. Želja je, ovakvim događajima, skinuti stigmu s ginekoloških karcinoma i pomoći tim pacijenticama da žive ispunjenim životom.

Nada Milin, jedna od pacijentica, sama za sebe kaže da je čudo medicine od 62 godine. „Prije godinu dana sam dobila dijagnozu zadnjeg stadija raka jajnika. Danas stojim pred vama. Prva operacija, druga operacija, kemoterapije. Liječnici su mi bili vrhunska podrška, ohrabrivali me da ne klonem duhom i da guram naprijed. Sve se prošlo dobro, kao nekim čudom. Priznajem da nisam bila dobra u prevenciji, došla sam u liječnika pet do podne. Imala sam puno vode u stomaku, nisam mogla jesti niti piti. Da nije bilo toga, ne bi ni išla, pa ne bi ni preživjela. Prevencija je najvažnija“ - poručila je.

Puna riječi hvale i zahvale za osoblje splitske bolnice je i Anka Daničić koja se liječila od raka grlića maternice. „Imala sam česte upale, ali nisam redovito radila PAPA test. To je bila velika greška. Bila sam šokirana kada sam saznala za dijagnozu, stvarno mi je bilo teško. Ali sam sama sebi rekla da se moram boriti i uspjela sam. Danas sam Zdrava i vesela žena od 64 godine.- poručila je i danas tvrdi da se izvukla, jer je tu pred nama.

Splitska ginekološka onkologija je dio ginekološke kirurgije te ima kvalitetan tim 8 liječnika koji izvodi i najsloženije operativne zahvate različitim operativnim metodama i tehnikama, odnedavno i robotskom kirurgijom. „Ambulanta za ginekološku onkologiju radi svaki dan kroz jutro te i srijedom popodne, a za operacije ginekoloških malignih bolesti ne postoji red čekanja već budu izvedene u najkraćem mogućem vremenskom roku. Imamo jako dobru suradnju s patolozima i s onkolozima te takav multidisciplinarni pristup svakoj pacijentici daje najbolje šanse za izlječenje. Najčešći ginekološki karcinomi su karcinom maternice (često zvan i karcinom endometrija), karcinom jajnika, karcinom vrata maternice, te nešto rjeđi karcinom vulve i karcinom vagine. Svi oni nisu osobito poznati široj javnosti. Pacijentice također mogu biti nesvjesne značenja nekih ranih simptoma ili im može biti neugodno konzultirati se s doktorom. Prvi simptomi često i kasne, zato je važno da žene dolaze na preventivne ginekološke preglede jednom godišnje i kada imaju tegobe, i kada ih nemaju. Nažalost, ginekološke bolesti i dalje su tema o kojoj se javno nerado govori, jer smo još uvijek relativno konzervativno društvo. No, upravo razgovor i svijest o prevenciji spašavaju“, kazao je dr. Ivica Stipić.

Tonkica Sinovčić, voditeljica projekta u Županijskoj ligi protiv raka, naglasila je važnost edukacije i prevencije. „Trudimo se doći do šire javnosti i povući žene za rukav da idu na preglede. U 21. stoljeću redoviti ginekološki pregled dostupan je svima i ne treba ga se bojati. Treba slušati svoje tijelo i ništa ne zanemarivati. Putem medija pozivamo ljude da brinu o svom zdravlju, jer ako se nešto otkrije na vrijeme, liječnicima je puno lakše liječiti. Mi smo tu za savjete i pitanja, a u našoj klinici želimo da se pacijentice osjećaju ugodno. Imamo otvorene telefone, web stranicu i e-mail pa pozivam sve žene da nam se jave“.

Karcinom endometrija ili karcinom sluznice maternice je najčešći ginekološki karcinom i njegova incidencija je u porastu i to uglavnom zbog porasta incidencije pretilosti kao najvažnijeg faktora rizika za razvoj ove bolesti. Trenutno za njega nema testova probira, ali je liječenje vrlo uspješno ukoliko se otkrije u ranijim stadijima. Prvi simptom je najčešće abnormalno vaginalno krvarenje koje se uglavnom javlja nakon menopauze. Iako većina žena s abnormalnim vaginalnim krvarenjima ipak nema karcinom maternice, najvažniji je što raniji pregled ginekologa.

Karcinom jajnika se vrlo često dijagnosticira u kasnijim stadijima bolesti zbog toga što mu simptomi nisu specifični te je zbog toga stopa preživljena znatno niža. Trenutno za njega nema pouzdane metode probira zbog čega je važno odlaziti na redovite ginekološke preglede gdje se u dijagnostici mogu koristiti slikovne metode kao što su ultrazvuk ili CT te testovi poput tumorskih markera.

Karcinom vrata maternice je najčešće uzrokovan Humanim papiloma virusom (HPV). Za njega odavno postoje učinkoviti testovi probira (PAPA test i HPV test) te mu je zbog toga dosta smanjena incidencija. Također je dostupno i cijepljenje protiv HPV-a, u našoj zemlji od 2015. godine. Prvi korak u otkrivanju je najčešće abnormalni PAPA test. Preinvazivne lezije i rani stadiji raka najčešće ne uzrokuju nikakve simptome i mogu se otkriti samo odazivom na redovite ginekološke preglede.

Svjetski dan ginekološke onkologije (WGO DAY) obilježava u sve većem broju zemalja i sve veći broj organizacija i pojedinaca im se pridružuje, svjesni potrebe za podizanjem svijesti o važnosti ginekoloških karcinoma u globalnom zdravlju žena. Kampanja je fokusirana na informiranje javnosti o simptomima različitih ginekoloških karcinoma i o njihovoj prevenciji (možebitno i najvažnije), na važnost rane detekcije bolesti, poticanje žena na odlazak na preventivne preglede, ohrabrivanje pacijentica na razgovor s doktorom o svojim problemima, destigmatizaciju ovih pacijentica, podizanje svijesti o pravima pacijentica i na edukaciju. Potiče se suradnja liječnika različitih specijalizacija, medicinskih sestara, psihologa i šire zajednice jer će samo tako pacijentice dobiti najbolju zdravstvenu skrb i podršku sa svrhom poboljšanja ishoda liječenja i kvalitete života žena oboljelih od ginekoloških karcinoma. Hrvatska koordinatorica za navedeni događaj je dr. Gabrijela Sopta Primorac.