'Kažnjena' jer je radila i jer je rodila djecu. Nevjerojatna priča umirovljenice koja i dalje radi na pola radnog vremena: "I to ne mojom krivnjom jer je u prostorijama tvrtke bila poplava"

Isplati li se raditi nakon odlaska u mirovinu? Pita li se 63-godišnju Zagrepčanku Goranku Fejer, koja već četiri i po, godine radi na pola radnog vremena, odgovor nije potvrdan. Ne zbog posla koji radi ili plaće koju za to prima, nego zbog apsurdnih situacija koje su prethodile njenom odlasku u prijevremenu mirovinu i njoj neshvatljivim izračunom mirovine koju bi na koncu trebala imati.

Naime, nakon što radom na pola radnog vremena 'podeblja' svoj radni staž i ispuni uvjete za starosnu mirovinu, iznos njezine mirovine bit će manji nego što je sada.

"S 58 godina sam 2020. otišla u prijevremenu mirovinu u koju nikad nisam planirala otići. Tipična hrvatska priča", započinje Goranka Fejer za N1 svoju priču.

Objašnjava nam kako je tvrtka u kojoj je dotad radila bila uništena kada ju je preuzeo novi vlasnik, a stotinjak radnika, skupa s njom, postalo tehnološkim viškom.

Dotad je već skupila 38 godina radnog staža jer je počela raditi još kao studentica. No odlaskom u prijevremenu mirovinu prvi puta se, kaže, suočila s apsurdima i nepravdama izračuna mirovine.

Niža mirovina zbog zagubljenih platnih lista

"Tijekom radnog vijeka imala sam dvije godine radnog staža koje su mi priznate u staž, ali je za te godine zagubljena većina mojih platnih lista. I to ne mojom krivnjom jer je u prostorijama tvrtke bila poplava i te su platne liste uništene. Stoga mi je izračun koeficijenta za te dvije godine staža bio katastrofalan - 0,2. U Mirovinskom su mi kod tog izračuna stavili sav ukupan prihod u te dvije godine na koji su plaćani porezi i doprinosi u omjer s 12 prosječnih plaća u državi. Staž su mi priznali, to nije sporno, ali zašto mi onda bar nisu stavili koeficijent 1, a ne 0,2? A kod istog sam poslodavca radila i prethodnih i kasnijih godina i imala puno veću plaću pa se uz malo razuma i dobre volje to ne bi tako obračunalo. Iz HZMO-a su mi samo poslali novi izračun mirovine i odgovor s masom zakona, paragrafa i njihovih internih pravilnika. Bila sam kod pravnika koji mi je rekao da je to nažalost tako, iako se i on ne slaže s time", objašnjavasituaciju zbog koje ima manju mirovinu nego što bi trebala imati.

Slala je žalbe prvo HZMO-u, zatim Upravnom sudu i na kraju Višem Upravnom sudu, ali je na koncu opet dobila isti izračun mirovine s njoj nejasnim objašnjenjem.

'Kažnjena' jer je rodila dvoje djece

Druga okolnost koja je utjecala na mali iznos obračunate joj mirovine bile su njene dvije trudnoće.

"Imam dvoje djece i veći dio obje trudnoće morala sam mirovati i ležati u bolnici. Sina sam rodila prije vremena pa sam, prema preporuci liječnika, zbog određenih problema morala biti doma s njim do njegove dvije i pol godine starosti. Nismo imali baka-servis pa sam često ostajala doma na bolovanju kada su se djeca razbolijevala dok su bila mala. Tih četiri, pet godina također mi značajno narušavaju izračun mirovine" kaže naša sugovornica.

Prema njezinom (i ne samo njezinom) mišljenju, nije u redu da zaposlene majke budu doživotno kažnjene prilikom izračuna mirovine zato što su rodile djecu. Također smatra da im godine porodiljnog ne bi trebalo uzimati u obzir prilikom izračuna mirovine jer ga značajno narušavaju.

Otišla u HZMO i ostala šokirana

Zbog male mirovine i prijevremenog odlaska u mirovinu, Goranka Fejer je u svibnju 2021. godine odlučila iskoristiti mogućnost rada na pola radnog. Zaposlila se u Udruzi za osobe s invaliditetom CeDePe kao osobni asistent za znatno nižu plaću od one kakvu je imala tijekom radnog vijeka.

"Iako primam mirovinu, ja i dalje od plaće za koju radim plaćam porez i doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Planiram raditi još malo, do rujna iduće godine, dok ne napunim 64 godine i ne steknem uvjete za punu starosnu mirovinu", objašnjava za N1.

Nedavno je išla u HZMO informirati se o novom izračunu svoje mirovine. I ostala je šokirana.

"Vrlo je vjerojatno da će mi zbog male plaće koje imaju osobni asistenti novi izračun mirovine biti manji od trenutne mirovine, iako ću tada imati još novih pet i pol godina staža na pola radnog vremena za koja će biti uplaćena sva davanja. Isto tako sam saznala da kod novog izračuna mirovine neću imati pravo na godinu dana za svako dijete zato što sam već u izračunu prijevremene mirovine dobila šest mjeseci za svako dijete. To pravo navodno imaju samo nove umirovljenice i one koje ostvare pravo na novi izračun, a u prvom izračunu za djecu nisu dobile ništa. To mi je isto nevjerojatno i nepravedno", kaže.

"Oni u prijevremenoj mirovini višestruko kažnjeni"

I za kraj kaže da će prilikom novog izračuna, iako će tada ispunjavati uvjete za punu mirovinu - i godine života i godine staža, svejedno imati penaliziranu mirovinu sve dok ne napuni 70 godina.

"I da ostanem dalje raditi ne bi ostvarivala pravo na beneficije za dulji ostanak u radnom odnosu. Kao da se stimulira rad na crno, jer čovjek koji radi prijavljeno na pola radnog vremena i uplaćuje sva davanja, nakon odlaska u prijevremenu mirovinu nema od toga gotovo ništa kod novog izračuna mirovine. Zna se da ljudi u prijevremenoj mirovini u prosjeku imaju puno više staža od ljudi u starosnoj mirovini, ali su višestruko kažnjeni. Većina ljudi je u prijevremene mirovine bila prisiljena otići iako to nije bio njihov izbor niti želja", kaže.

"Cijeli život su uplaćivali i izdvajali iz svojih plaća i onda im oni koji imaju mirovine koje ne podliježu tim pravilima određuju i limitiraju iznose njihovih mirovina neovisno o izračunu i njihovim uplatama u Mirovinsko", dodala je na kraju.