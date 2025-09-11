KAŽNJEN MILANOVIĆ Napravio grešku u imovinskoj kartici, krivo upisao primanja supruge

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović kažnjen je danas s 530 eura jer u imovinskoj kartici nije naveo točne podatke o primanjima supruge, piše Index.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa donijelo je tu odluku nakon što je provjerilo Milanovićevu karticu za 2023., koju je podnio u veljači prošle godine. U njoj je naveo da njegova supruga Sanja prosječno mjesečno prima 1.292 eura od Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Međutim, prema podacima Porezne uprave, Sanja Milanović je u 2023. od Medicinskog fakulteta primila ukupno 19.624 eura, što znači prosječno 1.635 eura mjesečno. Osim toga, te je godine od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dobila još 796 eura, što u imovinskoj kartici nije bilo navedeno.

Kad je Povjerenstvo ukazalo na propust, iz Ureda predsjednika su poručili da će Milanović provjeriti podatke i ispraviti karticu. To je i učinio do kraja listopada 2024. godine.

Zašto mu nije oprošten propust?

Unatoč tome, Povjerenstvo je zaključilo da je prekršio Zakon o sprječavanju sukoba interesa jer nije unio točne podatke o primanjima supruge. Sankcija je određena u iznosu od 530 eura, uz obrazloženje da Milanović već dugo obnaša visoke dužnosti i trebao bi znati kako se ispunjava imovinska kartica. Podsjetili su i da je 2017. već bio sankcioniran opomenom jer je istodobno bio saborski zastupnik i direktor vlastite tvrtke.

Kao olakotna okolnost uzeto je to što je kartica brzo ispravljena te što se radi o manjem iznosu.