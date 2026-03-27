Kazališni duh u Splitu: Proslava Svjetskog dana kazališta

Danas je Svjetski dan kazališta, koji se obilježava diljem planete, pa i u splitskim teatrima.

Hrvatsko narodno kazalište Split objavilo je tim povodom zanimljiv osvrt na svojoj službenoj Facebook stranici. Večeras će u HNK-u biti posebno svečano na premijeri baleta Giselle.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Svjetski dan kazališta obilježit će se i u splitskom GKM-u hit predstavom Lucasa Hnatha Lutkina kuća, dio drugi, u režiji Gorana Golovka. Prije predstave pročitat će se izvadak iz poruke za Svjetski dan kazališta američkog glumca Willema Defoea.

Također, brojni kazalištarci, umjetnici i kazališni djelatnici na svojim profilima na društvenim mrežama podijelili su zanimljive poruke povodom današnjeg dana.

Sretan nam Svjetski dan kazališta!