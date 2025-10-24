Kazališna predstava “Bijelo” večeras u Sinju

U organizaciji Grada Sinja, danas, u petak 24. listopada 2025. s početkom u 20:00 sati, građani će imati priliku uživati u kazališnoj predstavi “Bijelo” autora Dubravka Mihanovića koja donosi duhovitu i toplu priču o dvojici ličilaca – iskusnom Majstoru i njegovom šegrtu Malom – koji tijekom jednog vrućeg ljetnog jutra razgovaraju o svakodnevnim temama: hrani, ljubavi, ženama, uspjehu i životu. Njihov odnos, isprva profesionalan, prerasta u duboku ljudsku povezanost nalik onoj između oca i sina.

Uloge tumače:

Branimir Rakić kao Majstor

Jakov Kulić kao Mali

Ivan Baranović – producent i stručni suradnik

Predstava je dio stalnog repertoara profesionalnog nezavisnog kazališta “Ritam igre” iz Splita, a donosi niz komičnih situacija, životnih mudrosti i egzistencijalnih trenutaka koji će publiku nasmijati, ali i potaknuti na razmišljanje.

Ulaz za gledatelje je besplatan.