Kazahstan u srcu Splita: Što (ne) znamo o jednoj od najvećih država svijeta

Splićanima koji će ovih dana učiniti đir Marmontovoj pažnju će sigurno privući izložbeni postav o Kazahstanu, srednjoazijskoj zemlji prepunoj raznolikosti, kulturnih i prirodnih bogatstava.

Naime, povodom obilježavanja tradicionalnog praznika Nauryz, Počasni konzulat Republike Kazahstan u Splitu, uz podršku Veleposlanstva Republike Kazahstan u Zagrebu, organizirao je informativnu izložbu o ovoj najvećoj državi Srednje Azije i jednoj od teritorijalno najvećih država svijeta.

Kroz vizualno atraktivne i edukativne panele, izložba donosi niz zanimljivih činjenica o Kazahstanu koje široj javnosti često ostaju nepoznate.

Slike prirodnih ljepota i manje poznatih činjenica imaju za cilj približiti prolaznicima bogatu povijest, kulturu i prirodne posebnosti ove zemlje, s naglaskom na identitet Kazahstana kao zemlje Velike stepe, zemlje s jedinstvenim spojem tradicije i modernog društva.

Izložba je dostupna javnosti od 18. do 29. ožujka 2026. godine.

Organizacija izložbe događa se usporedno s obilježavanjem Nauryza, jednog od najvažnijih praznika u Kazahstanu koji simbolizira početak nove godine, obnovu prirode i dolazak proljeća. Nauryz se tradicionalno slavi nekoliko dana, počevši od 21. ožujka, na dan proljetne ravnodnevnice, a njegovi korijeni sežu stoljećima unatrag u kulturu naroda Velike stepe.

Ovakvi kulturno-informativni projekti doprinose jačanju međunarodnih odnosa te približavanju različitih kultura lokalnoj zajednici, istovremeno obogaćujući javni prostor grada edukativnim sadržajem.