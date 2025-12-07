Kava za 1.30 eura u Splitu? Zvuči vam nemoguće? Studentski advent diže prašinu i donosi zabavu za pamćenje

Većina studenata složit će se s činjenicom kako je vrijeme studiranja bilo jedno od najboljih razdoblja u životu. Studentski dani, iako ponekad znaju biti stresni, toliko su i zanimljivi te vuku nezaboravne uspomene. U vrijeme adventa, koji je dobrano zakucao na naša vrata, studenti uživaju na njihovom Adventu. Advent na Kampusu jedan je od najposjećenijih advenata u Splitu, a sudeći po programu izvođača i cijenama na ugostiteljskim kućicama, slobodno mogu konkurirati nekim ''ozbiljnijim'' adventima.

Bogata gastro ponuda po povoljnim cijenama

Raskošne božićne dekoracije, 20.000 lampica, ugodna atmosfera ispod natkrivenog platoa ispred Zgrade tri fakulteta, vrhunska gastronomija i raznolik glazbeni program privukli su brojne posjetitelje koji rado navraćaju na adventski šušur Kampusa. U prvih 10 dana programa kampus je posjetilo preko 25.000 posjetitelja.

U sedam adventskih kućica na Kampusu rade djelatnici Studentskog centra i studenti, a sudeći po posjećenosti posla ima. Vjerujemo kako je većina Splićana mislila kako kavu nikad više neće popiti za euro i nešto sitno, preračunato u 10 bivših slavnih kuna, a mi ih uvjeravamo kako su se prevarili. Kava na Adventu na Kampusu je 1.30 eura dok su fritule 2 eura. Rakiju možete popiti za 1.50 eura, viski za 2 eura, dok ćete za jedan burger izdvojiti 5 eura.

Sudeći po cijenama na Kampusu, advent nužno ne treba biti luksuz koji si malo tko može priuštiti nego mjesto okupljanja, zajedništva i dobre zabave, što advent, uistinu i jest.

Ponuda koja oduševljava posjetitelje

Istražili smo ponudu na kućicama, a i nešto sami isprobali pa sa sigurnošću možemo reći kako je sve ukusno.

''U ponudi imamo tortilje, burgere, kobasice i nekako sve dobro ide. Burger je 5 eura, kobasice 2 eura, fritule, također. Cijene su pristupačne, a nekako se najviše prodaju kobasice i fritule. Uvijek dobijemo pohvale za našu hranu, studenti su više nego zadovolji'', priča nam djelatnica jedne adventske kućice.

''Što se tiče pića, prodaje se sve, ali najviše kava, kuhano vino, rakije i viski. Studenti vole dobru zabavu i ovdje se baš mogu dobro zabaviti. Izvođači su super, svake godine je Advent jako dobro posjećen i svi skupa uživamo i dobro se zabavljamo'', priča nam student koji radi na adventskoj kućici.

Ugostitelji negoduju. Cijene ruše tržište

Pristupačne cijene i ogromna posjećenost ne idu na ruku splitskim ugostiteljima pa većina njih i negoduje. Mnogi posjetitelji Kampusa ove cijene su opisali kao ''nevjerojatno povoljne'', a studenti ne kriju oduševljenje. Većina njih ističe kako kafiće više ni ne posjećuju te da im se društveni život ovog adventa odvija samo na Kampusu.

''Većinu slobodnog vremena provodim družeći se s prijateljima ovdje. Cijene su jako povoljno i zaista, mogu konkurirati bilo kojem Adventu u gradu. Cijene po gradu su puno veće, što se tiče hrane i pića, negdje se, čak, naplaćuje i ulazak na koncerte, dok je kod nas taj dio besplatan. Najčešće popijem kavu s prijama ili neku rakiju, a fritule su vrh, kao i sama cijena. Ja sam prezadovoljna'', priča nam studentica Ivana.

Istog mišljenja je i Matea koja kaže kako je zabavni dio programa vrh.

''Sinoć smo imali koncert Mate Bulića. Prostor je bio premali za sve one koji su došli. Bilo je baš dobro i uživala sam s ekipom. Na Kampus dolazim svaki dan na kavu, cijene su pristupačne za nas studente kojima uvijek fali neki euro, a ovdje baš možemo uživati po pristupačnim cijenama'', zaključuje Matea.

Najbolji studentski standard

Organizatori pojašnjavaju kako na kućicama rade studenti i djelatnici Studentskog centra, što značajno smanjuje troškove i omogućuje dostupnu ponudu. Za razliku od kafića, Studentski centar ima drugačiju strukturu rashoda, a samim tim i veću fleksibilnost pri formiranju cijena.

Marijan Bašić, pomoćnik ravnatelja Studentskog centra Split, ističe kako je njima cilj da se studenti upoznaju sa sastavnicama Sveučilišta, posjećenost Sveučilišta te da su im cijene manje važne.

''Svjesni smo činjenice da Splićane zanima kako mi na našem Adventu imamo pristupačne cijene, ali filozofija našeg rada je da studentima omogućimo najbolji studentski standard po najpovoljnijim cijenama'', kazao je.

Osim pristupačnih cijena, studente očekuje i bogat zabavni program. U ponedjeljak će Tomislav Bralić i Klapa Intrade, u godini u kojoj obilježavaju 40 godina djelovanja, održati koncert posvećen svim ljubiteljima klapske pjesme. Posebna je namjera približiti hrvatsku tradiciju i kulturnu baštinu stranim studentima koji studiraju u Splitu, kako bi kroz klapsku pjesmu upoznali jedan od najprepoznatljivijih elemenata dalmatinskog identiteta. Istodobno, koncert je zamišljen kao blagdanski poklon svim građanima Splita koji žele uživati u glazbi i blagdanskoj atmosferi i to besplatno.

Posjetitelje očekuju nastupi Jole, Giuliana, Matka i Brane, Domenice, Andree Šušnjare i drugih poznatih izvođača.