"Kava je ovdje sveta stvar, ne možemo na njoj 'derati' turiste": U jadranskoj turističkoj Meki sve je puno iznenađenja

Venecija je grad koji turisti doživljavaju kao muzejski eksponat na otvorenom – ljepota na svakom koraku, ali i cijene koje te natjeraju da dvaput pogledaš račun. No, kad malo dublje uđeš u priču, shvatiš da neke stvari nisu ništa skuplje nego doma, a ponešto je čak i jeftinije od Splita.

Espresso jeftiniji u Veneciji nego na splitskoj rivi

Uđeš u venecijanski bar, staneš za šank, konobar te odmah pita: “Un caffè?” – i za minutu ispred tebe mali šalicek crnog espressa. Platiš ga 1,40 € i ostaneš u laganom šoku jer znaš da bi na splitskoj rivi isti taj gutljaj platija 2 €, a cappuccino i do 3 €.

Jedan venecijanski konobar nam je uz smiješak rekao: “Kava je ovdje sveta stvar, ne možemo na njoj 'derati' turiste. Zato su cijene iste i za njih i za lokalne.”

Istina je, doduše, da čim sjedneš za stol s pogledom na Canal Grande – cijena se penje i do duplo.

Aperol spritz u Veneciji je obavezna stvar. Cijena se vrti od 5 do 6,50 €, ovisno naručuješ li ga s vinom fermo ili s prosekom. Na splitskoj rivi slično – najčešće 5 – 6 €.



“Spritz ide k’o voda, turisti ga piju i prije doručka”, govori nam jedan konobar dok miješa čaše narančaste boje na šanku. I u Splitu isti prizor – svi u hladu, spritz u ruci, more u pozadini.

Sladoled – luksuz u Veneciji, standard u Splitu

Sladoled je posebna priča. Kuglica u Veneciji stoji 3 €, taman kao i na splitskoj rivi (2,50 – 3 €). Ali ako te ulovi želja za Banana Splitom, Ice Caffèom ili nekim „kupom“ punim voća, šlaga i likera – spremi barem 11 – 12 €, a Coppa Olimpia ide i do 15 €.



U Splitu ćeš za sličan desert rijetko platiti više od 6 – 7 €.

Hrana: pizza i panini rame uz rame

Komad pizze u Veneciji stoji 4 – 4,50 €, što je gotovo isto kao u splitskim pizzerijama i pekarama. Panini s pršutom, sirom ili povrćem koštaju 7 €, a to je vrlo slično splitskim cijenama na rivi (5,50 – 6,50 €). Razlika je što izvan centra Splita cijene padaju – pa tako za istu stvar u kvartovskom kafiću ili pekari platiš i do trećinu manje.

I skuplje i jeftinije

Iako Venecija ima reputaciju grada gdje svaka kava košta kao zlato, istina je da espresso možeš dobiti jeftinije nego u većem dijelu Splita. Alkoholna pića i panini su gotovo izjednačeni, dok je sladoled daleko skuplji u Veneciji.

Split zato ima prednost – čim se makneš dvi ulice dalje od rive, cijene padaju i kava i sendvič opet imaju „normalnije" cijene,

Za domaće – nije zgorega znati da smo po nekim stavkama skuplji i od Venecije, ali zato kad sidneš na rivi i pogledaš prema Marjanu – nema te cijene koja to može platit.