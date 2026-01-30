Kauboji na poluvrijeme s dva gola zaostatka

Pred hrvatskom rukometnom reprezentacijom večeras je veliki izazov. U polufinalnom susretu Hrvatska igrat protiv Njemačke, a pobjeda donosi plasman u finale, dok poraženu momčad čeka ogled za treće mjesto.

U drugom polufinalni dvoboju sastaju se Danska i Island, čime će biti poznat i drugi finalist turnira.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Hrvatska: Kuzmanović, Mandić, Jelinić, Glavaš, Šušnja, Martinović, Lučin, Mandić, Cindrić, Mamić, Raužan, Maraš, Ćeško, Pavlović, Klarica, Šoštarić.

Njemačka: Späth, Wolff, Kohlbacher, Grgić, Fischer, Mertens, Dahmke, Semper, Kiesler, Uščins, Köster, Zerbe, Knorr, Häseler, Langhoff, Schluroff, Golla, Lichtlein.

Na poluvrijeme su rukometaši otišli s rezultatom 15-17 za Njemačku.