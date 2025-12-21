Katastrofalni prizori: Zbog božićnih lampica u Dalmaciji izgorio kat obiteljske kuće

U požaru obiteljske kuće koji je izbio danas nešto prije 15 sati u Trćinoj ulici u Viru u potpunosti je izgorio cijeli kat, piše Virski list. Srećom, nitko od ukućana nije ozlijeđen.

Prema dostupnim informacijama, u trenutku izbijanja požara vlasnici nisu bili u kući, a vatra je zahvatila kat na kojem se nalaze dnevni boravak, kuhinja i spavaće sobe. Pretpostavlja se da je uzrok požara kvar ili pregrijavanje lampica na božićnom drvcu.

Vatrogasci DVD-a Bandira Vir zaprimili su dojavu u 14:53 sati te su prvi stigli na mjesto događaja i započeli s gašenjem i sprječavanjem širenja vatre. U intervenciji su im se ubrzo pridružili i vatrogasci iz Nina, Privlake i Zadra.

Zbog ovog, ali i sličnih slučajeva koji se događaju u blagdansko vrijeme, vatrogasci ponovno apeliraju na građane da budu posebno oprezni s božićnim ukrasima.

Upozoravaju da se božićna drvca s upaljenim lampicama, kao i druge svjetlosne dekoracije, nikada ne ostavljaju bez nadzora, jer i najmanji tehnički kvar može dovesti do velikih materijalnih šteta i ugroziti ljudske živote.