Katarina Šimundža Bešker izabrana za predsjednicu Zajednice žena Katarina Zrinski za Grad Split

Na Izbornoj skupštini Zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski za Grad Split, održanoj danas, gdje se okupio nikad veći broj članica, Katarina Šimundža Bešker izabrana je za novu predsjednicu Zajednice, pobijedivši u izbornom sučeljavanju dosadašnju povjerenicu Editu Maretić Dimlić. Na skupštini je ujedno izabrano 11 članica Gradskog odbora Zajednice žena.

Izbornoj skupštini nazočili su Danica Baričević, gradonačelnik grada Splita Tomislav Šuta, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban te predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Ante Mihanović, koji su u svojim obraćanjima istaknuli važnost snažnije uloge žena u političkom i stranačkom životu.

Zahvalivši članicama na ukazanom povjerenju, nova predsjednica istaknula je kako izbor doživljava kao veliku čast, ali i odgovornost, naglasivši potrebu zajedništva, otvorenosti i uključivosti svih članica u budućem radu Zajednice.

U svom obraćanju naglasila je da Zajednica žena Katarina Zrinski mora imati snažniju, vidljiviju i aktivniju ulogu u stranačkom radu, ali i biti prepoznatljiv dio društvenog i javnog života grada Splita. Posebno je istaknula potrebu snažnijeg uključivanja većeg broja žena u stranački angažman te otvaranja prostora za inicijativu, ideje i konkretan rad.

Najavila je kako će se u idućih mjesec dana, zajedno s novoizabranim Gradskim odborom i svim zainteresiranim članicama, pristupiti izradi kvalitetnog i provedivog programa djelovanja, usmjerenog na jačanje uloge žena u stranci te pružanje snažne potpore vodstvu stranke u Splitu.

"Uloga žena u cjelokupnom društvu sve je značajnija. Zadatak naše zajednice jest promicanje obitelji kao temeljne društvene zajednice i afirmacija uloge žene u obitelji. No svakako ćemo se i dalje zalagati i za jednake mogućnosti sudjelovanja žena u društvenom, političkom, kulturnom i javnom životu.

Unatoč napretku, ženski je angažman, osobito u politici, još uvijek nedovoljno prepoznat i često nedovoljno vrednovan. Stoga će Zajednica žena i nadalje intenzivno raditi na poboljšavanju uloge žena u društvu, daljnjem promicanju jednakosti žena kako u privatnoj sferi tako i u profesionalnom i političkom životu", kazala je Danica Baričević.

"Od danas se želimo okrenuti radu. U idućih mjesec dana zajedno ćemo izraditi kvalitetan, jasan i provediv program djelovanja — otvoren, uključiv, društveno odgovoran i odgovoran.

Vjerujemo da je snažnije uključivanje žena u politiku ključno za donošenje uravnoteženih, pravednijih i kvalitetnijih odluka. Žene u politiku donose drugačiju perspektivu, iskustvo i osjetljivost za stvarne potrebe građana i građanki.

Naša je uloga biti snažna potpora vodstvu stranke u Splitu te aktivan i vidljiv dio stranačkog života, ali i života našega grada.

Pozivam sve članice da se uključe, predlažu, sudjeluju i daju svoj doprinos zajedničkom radu", poručila je Šimundža Bešker.