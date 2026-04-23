Katalog posjetiteljske infrastrukture NP Krka kao ključna podloga za novi prostorni plan Parka

Ravnateljica Javne ustanove Nacionalni park Krka Nella Slavica danas je u Zagrebu Zavodu za prostorni razvoj pri Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine predala Katalog posjetiteljske infrastrukture Nacionalnog parka Krka, izrađen u suradnji s tvrtkom Grgurević i partneri d. o. o. Katalog je ključna stručna podloga za Prostorni plan Nacionalnog parka Krka, koji je trenutačno u fazi izrade.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Katalog donosi sustavni i pregledni prikaz postojećih i planiranih prostornih elemenata posjetiteljske infrastrukture u složenom sustavu upravljanja posjećivanjem Nacionalnog parka Krka. Elementi koje obuhvaća sežu do razine pojedinih lokaliteta i linijskih zahvata, uz uvažavanje važećih prostornih planova, upravljačke zonacije, vlasničko-pravnih odnosa i nadležnosti ključnih dionika. Posebno nam je važno što ovaj dokument možemo dati na raspolaganje Zavodu za prostorni razvoj, koji trenutačno izrađuje Prostorni plan Nacionalnog parka Krka“, istaknula je ravnateljica Javne ustanove Nacionalni park Krka Nella Slavica.

Riječ je o strateškom dokumentu, s precizno definiranim popisom prostornih elemenata posjetiteljske infrastrukture, pojmovnikom, tabličnim, grafičkim i fotografskim prikazima i detaljnim opisom svih elemenata, realiziranom kao zasebna aktivnost iz Studije upravljanja posjetiteljima Nacionalnog parka Krka.

„Javna ustanova Nacionalni park Krka jedina je ustanova u Republici Hrvatskoj s ovako precizno izrađenim popisom prostornih elemenata posjetiteljske infrastrukture, koji uključuje smjernice i preporuke za aktivnosti povezane s prostornim uređenjem i gradnjom, što ga čini izuzetno vrijednim alatom u daljnjoj izradi Prostornog plana NP Krka“, istaknuo je ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj Bojan Linardić.

Uime stručnog tima tvrtke Grgurević i partneri d. o. o. projekt izrade Kataloga vodio je Marko Jakelić, a uime Javne ustanove Nacionalni park Krka projekt je koordinirala Ivona Cvitan, voditeljica ustrojstvene jedinice 2 (turizam).

Katalog obuhvaća postojeću, planiranu i razmatranu posjetiteljsku infrastrukturu unutar i izvan granica Parka.

„Upravo takav pristup omogućuje sagledavanje svih raznovrsnih i prostorno disperziranih elemenata kao jedinstvene i koherentne cjeline. Također, uspostavom detaljnog pojmovnika i kodnog sustava, Katalog je postao dinamični alat spreman za kontinuirano ažuriranje i izravnu implementaciju u prostorne baze podataka Ustanove“, istaknuo je Jakelić.

Takav sustavni pristup rezultat je potrebe za još preciznijim upravljanjem posjetiteljskom infrastrukturom i njezinim daljnjim razvojem.