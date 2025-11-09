Kata Dizalica osvojila Supertalent: “Ja sam Kata Dizalica” donijela joj tri DA!

U večerašnjoj epizodi popularnog showa Supertalent Nove TV nastupila je Katica Barada, poznata javnosti pod umjetničkim imenom Kata Dizalica.

Katica je jedinstvena po tome što svakodnevno upravlja toranjskom dizalicom, zanimanje kojim se bavi tek nekolicina žena u Hrvatskoj. Svoj nesvakidašnji posao pretočila je u pjesmu “Ja sam Kata Dizalica”, koju joj je napisao i uglazbio Siniša Vuco.

Rođena je u Prugovu, a danas živi u Splitu. Ponosno ističe svoju ulogu majke dvojice sinova, Ante i Bruna, te energiju kojom pristupa svakom izazovu: “Važno je da smo svi dobro i to je ono na čemu trebamo biti zahvalni.”

Večerašnji nastup izazvao je brojne reakcije gledatelja, koji Katu opisuju kao “posebnu ženu, odličnu majku, kraljicu i prijateljicu”. Svojom pjesmom i vedrim duhom osvojila je simpatije publike i dokazala da se upornošću i osmijehom može pomaknuti svaka granica.

“Vaša energija je dovedena do savršenstva! Vi ste moja krvna grupa. Kao ženu, poslovnu ženu i ženu koja uz to ima energiju za zabavu Vas cijenim do besvijesti", komentirala je Maja.

"Zaista imate posebnu energiju i stvarno ste nam unijeli neko veselje i u studio i u nas ponaosob", nadovezao se Fabijan.

“Ja to ne mogu razumjeti niti mi se može svidjeti”, prokomentirala je Katin nastup Martina koja joj je dala NE.

Fabjan joj je dao prvi DA, potvrdio ga je Bilman dok se Maja nećkala.

“Vi ste Katice pametna žena, ja bih ovo ocijenila sa ne, ali vi ste više od ove pjesme i za ovu izvedbu večeras ja moram dati da”.

S tri da Kata Dizalica je prošla dalje.