Kaštelanski vozač bez ispita odbio testiranje na droge, policija ga privela sudu

Policijski službenici Policijske postaje Kaštela 7. listopada 2025. godine u večernjim satima zaustavili su 25-godišnjeg vozača koji je u Kaštel Novom upravljao osobnim vozilom bez položenog vozačkog ispita.

Tijekom postupanja utvrđeno je da vozilu kojim je upravljao istekla prometna dozvola, a vozač se odbio zaustaviti na znak policijskog službenika i odbio je podvrgnuti se testiranju na prisutnost droga u organizmu, kao i liječničkom pregledu te uzimanju krvi i urina radi analize.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama 25-godišnjak je uhićen i doveden u službene prostorije policije, a nakon toga priveden na Prekršajni sud Split.

Sud ga je nepravomoćno kaznio novčanom kaznom u iznosu od 4500 eura i zabranom upravljanja vozilima „B“ kategorije u trajanju od jedne godine.