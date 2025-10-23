Kaštelanski vatrogasci osvojili pehar u Novalji - Gradonačelnik Ivanović primio ih u Gradskoj upravi

Gradskoj upravi Kaštela upriličen je prijem za vatrogasne ekipe koje su postigle izvanredne rezultate na 9. Državnom vatrogasnom natjecanju, održanom u Novalji. Kaštelanski vatrogasci još su jednom pokazali da su među najboljima u Hrvatskoj – ženska B ekipa DVD-a Mladost osvojila je prvo mjesto, dok je muška B ekipa DVD-a Kaštela zauzela drugo mjesto. Ovim rezultatima izboren je plasman na Europsku vatrogasnu olimpijadu CTIF 2026. u Austriji. Uz njih, muška A ekipa DVD-a Kaštela ostvarila je vrlo dobro šesto mjesto.

Na prijemu su, uz članove nagrađenih ekipa, sudjelovali gradonačelnik Denis Ivanović, pročelnica UO za društvene djelatnosti i opće poslove Antonia Kljaić, vatrogasni zapovjednik Darko Maretić i predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Kaštela Tomislav Vidić.

Gradonačelnik Ivanović nije skrivao ponos zbog uspjeha kaštelanskih vatrogasaca.

– Iskrene čestitke našim ekipama, posebno ženskoj ekipi DVD-a Mladost na prvom mjestu, isto tako i muškoj ekipi DVD-a Kaštela na osvojenom drugom mjestu. Pred njima je veliki izazov, ali i velika čast predstavljati Kaštela na tako važnom natjecanju kao što je vatrogasna olimpijada – poručio je Ivanović.

Dodao je i osobnu notu prisjećajući se svojih vatrogasnih dana:

– Bio sam aktivni vatrogasac, dežurao treće smjene i odlazio na požarišta. Iako me život odveo drugim putem, to se ne zaboravlja. Uvijek ću biti na raspolaganju našim vatrogascima.

Vatrogasni zapovjednik Darko Maretić naglasio je koliko truda stoji iza ovih rezultata.

– Iza svakog uspjeha stoje sati i dani treninga. Naši vatrogasci redovito vježbaju, okupljaju se i pripremaju, uz sve obaveze koje imaju na terenu. To zahtijeva puno odricanja, a najviše razumijevanja njihovih obitelji. Zato im i njima zahvaljujem – rekao je Maretić.

Predsjednik Vatrogasne zajednice Tomislav Vidić pohvalio je dugogodišnju tradiciju i predanost kaštelanskih vatrogasaca.

– Navikli smo da naši vatrogasci nižu uspjehe, i na terenu i na natjecanjima. Njihovi rezultati svjedoče o ozbiljnosti s kojom rade i vježbaju. U Dalmaciji je, zbog brojnih požara, posebno zahtjevno održavati kondiciju i motivaciju, pa su ove medalje još vrjednije – istaknuo je Vidić te dodao poziv svima koji žele postati dio vatrogasne obitelji: – Svi su dobrodošli, tko god želi volontirati i pomagati zajednici, vrata naših DVD-ova su uvijek otvorena.

Posebnu emociju na prijemu izazvao je Jure Ninčević koji je vatrogasac od 1970. godine, danas je u mirovini i član je muške B ekipe DVD-a Kaštela, kojemu će nadolazeća olimpijada u Austriji biti već šesta u karijeri.

– Ovo će mi biti šesta olimpijada, i svaka mi je poseban doživljaj. Na tim natjecanjima nastupa oko 500 ekipa iz cijele Europe – muške, ženske, A i B kategorije. Sve traje samo 35 do 40 sekundi, ali u tih nekoliko trenutaka stane sav trud, vježba i koncentracija. Tamo nema mjesta greški – svi moraju biti spremni sto posto – kazao je Ninčević.

– Sudjelovao sam na olimpijadama u Trentu, Varšavi, Berlinu… U Berlinu smo osvojili zlato s dvije ekipe, što je rijetkost. Sada idemo po novo zlato – uz osmijeh je dodao iskusni kaštelanski vatrogasac.

Kaštelanski vatrogasci još su jednom potvrdili da su, osim što su hrabri i pouzdani na terenu, i među najboljima u vatrogasnim natjecanjima. U Austriji 2026. godine predstavljat će Grad Kaštela, Splitsko-dalmatinsku županiju i Hrvatsku – i nema sumnje da će to učiniti s ponosom.