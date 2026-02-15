Kaštelanski juniori OK Ribola viceprvaci 2. MEVZA Club Junior Championshipa

Juniori OK Ribola Kaštela viceprvaci su 2. MEVZA Club Junior Championshipa, prestižnog europskog natjecanja, koje se od 12. do 15. veljače održavalo u Zadru. Značajan je to uspjeh za kaštelanske juniore, no za poznavatelje domaće odbojke i nije veliko iznenađenje s obzirom da dolaze iz poznate škole odbojke OK Ribola Kaštela iz koje se godinama regrutiraju reprezentativci svih kategorija. U četverodnevnom programu sudjelovale su ekipe iz Slovenije, Češke, Mađarske, Izraela, Austrije, Cipra i Hrvatske. Kaštelanska momčad je do finala stigla pobijedivši mađarski Kecskemeti Junior Sport Nonprofit Kft, češki TJ Spartak Velike Mezirici i VC Brno, a izgubili su samo u finalu od slovenskog OK Fužinar Ravne.

Trener Ante Šuker: „Ponosni, ispunjeni i spremni za nove izazove! Naši momci su pokazali srce na terenu tijekom cijelog turnira. Uvjerljive pobjede protiv ekipa iz Mađarske i Češke u skupini. Veliki trijumf u polufinalu protiv favoriziranog Brna. Srebrna medalja nakon finala protiv odličnih Slovenaca. Iako smo u finalu morali priznati nadmoć protivniku,naša najveća pobjeda je timski duh. Podrška svih 14 igrača bila je vjetar u leđa koji nam je trebao prije mjesec dana, ali evo dobili smo ga ovim turnirom, nadam se da od sada nastavljamo s ovakvim zajedništvom. Hvala organizatorima na vrhunskom nivou prvenstva, nadamo se povratku i dogodine! Nema stajanja – ligaške obveze i Prva liga su već pred vratima. Kako se kaže: „Danas slomiš nogu, a sutra već moraš skakati.“ Idemo dalje! Hvala mojim momcima na odgovornom ponašanju i poštivanju svih dogovora od početka do kraja turnira”.

Srednji bloker OK Ribola Kaštela Mate Vidović: ”Prvo bih htio čestitati momcima iz Slovenije koji su stvarno fenomenalni. Jako mi je drago što smo ostvarili veliki uspjeh i pokazali da možemo igrat na jakom dobrom nivou. Htio bih se zahvaliti mojim suigračima i trenerima na ovim ljepim trenucima i nadam se da ćemo svi iz ovoga izvuć maksimum te napredovati što više”.

Srebrni kaštelanski juniori su: Ivan Perović, Josip Jurić, Mateo Filipović, Marko Parčina, Davor Makivić, Dominik Poljak, Mate Vidović, Jure Mamić, Marino Čudina, Toma Sabljić, Marko Jureta, Filip Mirat, Bepo Vrankulj i Marko Gelo.