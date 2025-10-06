Kaštelanin se javio obitelji da je u redu, oglasili se slovenski gorski spašavatelji

Lavina koja je odnijela barem jedan život hrvatskog planinara, dok se za drugom dvojicom traga, priča je dana. A vijest o unesrećenim planinarima obišla je regiju, pa su se, logično, i njihovi bližnji zabrinuli. Kako doznajemo, jedan od planinara koji je iz Kaštel Sućurca javio se kući svojoj obitelji kako bi ih umirio, živ je i zdrav, piše Slobodna Dalmacija.

Podsjetimo, hrvatski planinari stradali u nedjelju u lavini na planini Tosc, u slovenskim Julijskim Alpama, od kojih je jedan pronađen bez znakova života, i ostali koji su se u međuvremenu spustili do Pokljuke, iz Splita su i okolice, potvrdio je nedjelju za Hinu Boštjan Repinc iz policijske uprave Kranj.

"Radi se o hrvatskim planinarima iz Splita i okolnih mjesta, uključujući Solin, Kaštel Sućurac i Žrnovnicu", rekao je Repinc.

Neki su povezali da je i taj iz Kaštel Sućurca jedan od dvojice za kojima se traga, ali nije. On se javio svojima, živ je.

Ranije su Hini dežurni u Vodnikovu domu rekli da su im se planinari koji su u subotu došli u dom predstavili kao Splićani te da su jutros bili upozoreni na dolazak hladne fronte i pogoršanje vremenskih uvjeta.

Tosc se nalazi u samom srcu Julijskih Alpa između Velikog Draškog vrha i Mišelj vrha. S vrha se pruža pogled prema Triglavu i na većinu okolnih vrhova oko Bohinja te na dolinu Krma.

Kako doznaje Slobodna Dalmacija, dvojica planinara za kojima se traga su dvojica braće iz Kaštela, u dobi od tridesetak godina

Sinoć su se oglasili i iz slovenske gorske službe spašavanja. U nastavku prenosimo njihovu objavu.

Nedjelja, 5. listopada 2025. – za nas iznimno dug i naporan dan.

Počeli smo već rano ujutro – neki od nas probudili su se u kišno, hladno i vjetrovito jutro, kako je i bilo najavljeno, dok su druge probudili zvuci pozivnika u 7:40. Po ovakvom vremenu, tako rano? No, radilo se o ozbiljnoj situaciji. Brzo smo se okupili na stanici, a zatim u dolini Drage i krenuli prvo prema Poljškoj planini, a potom putem prema Robleku.

Ispostavilo se da je situacija krajnje ozbiljna – prilikom silaska skupine stranih planinara, drvo je palo na jednu osobu i zadobila je tešku ozljedu glave. Na mjestu nesreće, gorski spašavatelji GRS Radovljica pružili su prvu i hitnu medicinsku pomoć, obavili početnu obradu i što brže započeli transport u dolinu. Stanje ozlijeđene osobe počelo se pogoršavati. Do Poljške planine stigao je tim Hitne medicinske pomoći Radovljica i RP Bled. Tamo su naša liječnica i liječnik te medicinska sestra, zajedno s članovima HMP tima, završili medicinsku obradu teško ozlijeđene osobe, a zatim ju je ekipa HMP hitno prevezla u dolinu i dalje u UKC Ljubljana na daljnje liječenje.

Istovremeno, pobrinuli smo se za ostale planinare iz grupe te im u našim prostorijama pružili zaklon od nevremena i podršku nakon teške nesreće.

Još prije nego što se cijeli tim vratio u postaju, a oprema bila pospremljena i očišćena, stigao je novi poziv – ovaj put iz Bohinja. Na području Tošca dogodila se snježna lavina koja je zatrpala i odnijela trojicu planinara. Kolege iz Gorske reševalne službe Bohinj zatražili su našu pomoć. Naravno, odmah smo počeli s pripremama za odlazak. Presvukli smo mokru odjeću, počeli kompletirati opremu, zamijenili mokre cipele suhima, a najvažnije – počeli pripremati zimsku lavinsku opremu. Uskoro je stigla informacija da su aktivirani i susjedi iz GRS Jesenice. Okupili smo tim, dopunili opremu i brzo krenuli na Pokljuku.

Tijekom vožnje promatrali smo okolinu – već zimski uvjeti vladali su i na cesti do Rudnog polja. Zajedno s kolegama iz Bohinja nastavili smo pješice od Konjščice prema mjestu lavine, na padinama Tošca. Na terenu su već bili i vodiči lavinskih pasa. Zajedno smo se organizirali i počeli pretraživanje zatrpanih osoba. Vrijeme je neumoljivo odmicalo. Bila je već kasna poslijepodnevna sat kad smo pronašli prvu unesrećenu osobu. Nažalost, bila je mrtva. Vremenski uvjeti su se razvedrili te smo je, uz pomoć helikoptera Slovenske vojske, prevezli u dolinu.

Kako se spuštao mrak, prekinuli smo potragu i pripremili se za transport helikopterom natrag u dolinu.

Iza nas je vrlo dug dan – jedan od najzahtjevnijih u posljednjih nekoliko godina. Aktivnosti nastavljamo sutra rano ujutro jer potraga za zatrpanim unesrećenima još uvijek nije završena.