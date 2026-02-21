Kaštelani gostuju u Rovinju: Ribola lovi revanš u 14. kolu Superlige

U 14. kolu Superlige OK Ribola Kaštela gostovat će kod MOK Rovinj. Utakmica je zakazana za nedjelju, 22. veljače, počet će u 15 sati, a prenosit će je MAXSPORT2. U prethodnom kolu Kaštelani su dobili Rijeku, što je najbolji uvod za dinamičan naredni period, jer osim prvenstvenih utakmica, idućeg tjedna će igrati i polufinale Kupa u Zagrebu.

Korektor OK Ribola Kaštela Michael Julius Anderson: „Ovaj tjedan smo se pripremali za zgusnut raspored – tri utakmice u sljedećih 10 dana. Najprije ovaj vikend idemo u Rovinj kako bismo odigrali prvu od tri utakmice i nadamo se drugačijem rezultatu nego u prvom dijelu sezone. Imali smo dobar tjedan treninga i osjećamo se dobro u vezi s našim šansama za pobjedu, ali znamo da Rovinj ne možemo shvatiti olako niti očekivati ​​da će utakmica biti laka.

Rovinj je osmi na prvenstvenoj tablici s 10 bodova, Kaštelani su i dalje treći s 18, iza Mladosti (26) i Murse (20) a za ovaj susret su dodatno motivirani zbog nesretnog poraza od Rovinja na svom terenu u 5. Kolu.