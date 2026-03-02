Kaštela: Vozio bez vozačke unatoč 21 negativnom bodu, odbio test na droge – policija ga predala sudu

Policijski službenici Policijske postaje Kaštela u četvrtak, 26. veljače 2026. godine, u Kaštel Novom zaustavili su osobni automobil Audi kojim je upravljao 29-godišnjak, poznat kao ponavljač prometnih prekršaja.

Ukinuta vozačka, ali ponovno sjeo za volan

Kako navodi policija, muškarac je ranije činjenjem najtežih prometnih prekršaja prikupio čak 21 negativni prekršajni bod, zbog čega mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta. Unatoč tome, bez ponovnog stjecanja prava na upravljanje ponovno je sudjelovao u prometu, sve dok ga policijski službenici nisu zaustavili i udaljili s ceste.

Prema dostupnim informacijama, ponovnom polaganju vozačkog ispita može pristupiti tek u svibnju 2027. godine.

Odbio testiranje, oduzete tablete za smirenje

Tijekom postupanja policija je od muškarca zatražila testiranje na prisutnost droga u organizmu, no on je test odbio. Također, od njega je oduzeto 26 tableta za smirenje.

Muškarac je uhićen i odveden na sud, a policija je predložila da mu se odredi zadržavanje kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja, izrekne kazna zatvora u trajanju od 90 dana te odrede zaštitne mjere.

Sud ga je, međutim, pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti za počinjene prekršaje bit će donesena u redovnom postupku.