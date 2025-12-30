Kaštela grade budućnost za sve generacije. Gradonačelnik najavljuje velike infrastrukturne i obrazovne projekte: "Kada sam se prvi put kandidirao, vodila me iskrena želja za promjenom i vizija boljeg grada"

Kaštela danas nisu samo grad u kojem se živi - ona su grad u kojem se ostaje, vrača i stari. Grad koji sustavno ulaže u mlade i mlade obitelji, ali i grad koji ima sluha za najstariju populaciju. Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović na čelu Grada je već treći mandat, a u razgovoru za portal Dalmacija Danas osvrnuo se na aktivne projekte, obrazovanje, infrastrukturu, turizam, sport te demografske mjere.

1. Ovo je Vaš treći mandat kao gradonačelnika Kaštela. Koji su vam glavni ciljevi u ovom mandatu i po čemu će se razlikovati od prethodna dva?

Cilj mi je nastaviti kontinuitet ulaganja u infrastrukturu, obrazovanje, kulturu, sport te sustavnu brigu o djeci i starijima, kako bi Kaštela bila grad ugodnog i kvalitetnog života za sve generacije. Ovaj mandat obilježit će dovršetak velikih započetih projekata i njihovo konkretno stavljanje u funkciju građana.

2. Što biste izdvojili kao najvažnije projekte koje planirate pokrenuti ili završiti u narednim godinama?

Po pitanju započetih projekata izdvojio bih radove na tzv. B paketu aglomeracije vrijednom više od 30 milijuna eura, koji obuhvaća dodatnih 40 kilometara kanalizacije i 22 kilometra vodovodne mreže. Time ćemo završiti sva tri paketa aglomeracije, dok ćemo preostale objekte realizirati u suradnji s VIK-om kako bi svi građani bili spojeni na sustav.

U Kaštel Lukšiću gradimo novi vrtić vrijedan 7,5 milijuna eura s kapacitetom za 200 djece, dok su prošle godine nadograđeni vrtići Trešnjica i Višnjica. Cilj nam je osigurati mjesto u suvremeno opremljenom. Također obnavlja se i klula Cambi, kino sv. Juraj i Rušinac. Nakon uspješno završenih radova na luci u Kaštel Starom slijedi veliko uređenje obale između Kaštel Starog i Kaštel Novog. Početkom 2026. godine planirano je raspisivanje javne nabave za izvođača radova, a potom i početak realizacije projekta vrijednog oko 10 milijuna eura, od čega će se dvije trećine financirati iz fondova Europske unije.

Projekt obuhvaća gotovo 14.000 četvornih metara prostora između Kule Cipico i skladišta Katalinić te između Kule Celio Cega i nove luke u Kaštel Starom. Predviđeno je potpuno preoblikovanje prostora s novom šetnicom, zelenim površinama, trgovima, modernom kolno- pješačkom prometnicom i ugostiteljskim sadržajima.

Riva se već postupno transformira – uređene su dionice u Kaštel Lukšiću i Kaštel Starom, a uslijediti će radovi i u Sućurcu, Štafiliću, Gomilici i Kambelovcu.

U suradnji s Centrom Mir osigurano je zemljište za izgradnju doma za starije u Rudinama, a u dogovoru s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike osigurana su sredstva za izradu projektne dokumentacije. Proces izrade dokumentacije i izbor izvođača realizirati će se kroz sljedeću godinu dok bi izgradnja doma kapaciteta 130 ležajeva trebala započeti u 2027. godini.

3. Koje promjene u strategiji upravljanja Gradom Kaštela planirate u ovom mandatu?

Namjera mi je nastaviti istim smjerom kao i do sada – planski, odgovorno i uz jasne razvojne ciljeve, uz naglasak na transparentnost i dostupnost gradske uprave građanima.

4. Koje mjere Grad poduzima kako bi privukao nove investicije i unaprijedio infrastrukturu za turiste i stanovnike?

Grad sustavno potiče poduzetništvo i poljoprivredu putem Razvojne agencije KASTELARA i izravnih financijskih potpora. Samo ove godine dodijeljeno je 200 tisuća eura poduzetnicima te 120 tisuća eura poljoprivrednicima, čime Kaštela prednjače u Hrvatskoj po udjelu proračunskih sredstava namijenjenih potporama. Tu praksu nastavljamo i u budućnosti.

5. Koji su planovi za mlade u Kaštelima? Postoje li projekti koji bi ih potaknuli da ostanu ili se vrate u svoj grad?

Više od četvrtine gradskog proračuna usmjereno je na djecu i obitelji. U Kaštel Lukšiću gradimo već spomenuti novi vrtić, a u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom i resornim ministarstvom u tijeku je pet velikih školskih projekata – dogradnje postojećih škola te izgradnja dviju novih škola u Kambelovcu (Grabovica) i u Rudinama, čime ćemo omogućiti cjelodnevnu nastavu i kvalitetnije obrazovanje.

Demografske mjere uključuju povećane naknade za novorođenčad, potpore za stanovanje mladih obitelji, subvencije prehrane te planiranu gradnju stanova za mlade i socijalno ugrožene.

6. Kako planirate uključiti lokalnu zajednicu u donošenje odluka i razvoj novih projekata?

Lokalna zajednica uključena je kroz rad vijeća mjesnih odbora te rad Gradskog vijeća, a Grad redovito provodi savjetovanja s javnošću putem svojih službenih internetskih stranica, čime građanima omogućujemo sudjelovanje u donošenju odluka.

7. Koje kulturne, sportske i edukativne projekte planirate podržati kako bi Kaštela ostala prepoznatljivo mjesto i za turiste i za građane?

Kultura je važan dio identiteta Kaštela. Manifestacije poput Kaštelanskog kulturnog i zabavnog ljeta, Adventa u Kaštelima, Večeri dalmatinske pisme te Legende o Miljenku i Dobrili okupljaju sve veći broj posjetitelja i potvrđuju Kaštela kao snažnu kulturnu destinaciju.

Obnovljeni su brojni kulturni objekti – Baletna škola, Opatička kuća, Vila Nika i Kulturni centar, dok su u tijeku radovi na kinu Sv. Juraj, revitalizacija kompleksa Rušinac te obnova kule i ljetnikovca Cambi, koji će postati nova kulturna oaza za sve generacije. Svi programi Kulturnog ljeta i Adventa besplatni su jer kultura mora biti dostupna svima. Muzej i Gradska knjižnica kontinuirano rade na edukaciji mladih i očuvanju kulturne baštine.

Na području grada nalazi se više od 30 igrališta i rekreacijskih zona. Završeni su radovi na sportskom centru Milinkovo u Kaštel Gomilici, u tijeku je faza primopredaje pa uskoro očekujemo i službeno otvorenje. Također u planu je izgradnja nove sportske dvorane u Kaštel Starom te energetska obnova postojeće. Sva tri nogometna kluba dobit će terene s umjetnom travom, a mladim sportašima, uz dosadašnje nagrade, bit će dostupne i stipendije.

8. Po čemu biste osobno izdvojili Kaštela i što smatrate “tajnim adutom” grada?

Izdvojio bih iznimno bogatu kulturno-povijesnu baštinu, dugu i atraktivnu obalu sa šetnicama te autohtone proizvode, posebno naš crljenak, koji Kaštela čini prepoznatljivima.

G. Što vas najviše motivira u radu kao gradonačelnika i koje biste postignuće iz prethodnih mandata posebno istaknuli?

Kada sam se prije osam godina prvi put kandidirao, vodila me iskrena želja za promjenom i vizija boljeg grada. Danas, s više iskustva, ali jednakim entuzijazmom, želim dovršiti započeto i nastaviti stvarati Kaštela kao grad u kojem se kvalitetno živi i radi. Najveća motivacija mi je vidjeti konkretne promjene u prostoru i svakodnevici građana.

10. Kako Grad Kaštela planira poboljšati prometnu povezanost, javni prijevoz i prometnu sigurnost?

Na istočnom dijelu Ceste dr. Franje Tuđmana preostala je posljednja faza do trgovačkog centra Emmezeta, a nakon provođenja postupka za odabir izvođača radovi bi trebali započeti u drugoj polovni iduće godine. U pripremi je i nova, tzv. treća cesta preko trase vodovoda koja će povezivati državnu cestu D8 s Tuđmanovom. Za pojedine dionice na toj trasi u postupku je ishođenje građevinskih i lokacijskih dozvola te po potrebi rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Uz velike projekte, kontinuirano se ulaže u održavanje postojećih prometnica čime se značajno poboljšava prometna infrastruktura u svim dijelovima grada.

11. Postoje li planovi za nove stambene projekte ili razvoj područja za mlade obitelji?

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uputilo je u javno savjetovanje prijedlog Zakona o priuštivom stanovanju, koje traje do 3. siječnja 2026. godine. Po usvajanju zakona bit će poznati modeli koje ćemo moći primijeniti na području Kaštela.

12. Koje se mjere poduzimaju kako bi se poboljšala kvaliteta života stanovnika, uz istovremeni razvoj turizma?

Svi projekti koje provodimo prvenstveno su usmjereni na poboljšanje svakodnevnog života naših građana – od infrastrukture, vrtića i prometnih rješenja do uređenja javnih prostora i obale. Turizam razvijamo kao nadogradnju takvog razvoja, kroz kvalitetne sadržaje i održivu, cjelogodišnju ponudu, s ciljem da Kaštela budu ugodna za život, ali i prepoznatljiva turistička destinacija.