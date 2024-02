KAROGLAN UOČI OSIJEKA: "Brekalo će protiv Osijeka igrati od prve minute. Livaja ide s nama na put"

Osijek i Hajduk u subotu u 17:30 na Opus Areni igraju derbi 21. kola SuperSport HNL-a. Mislav Karoglan u Slavoniju putuje bez ozlijeđenog Marka Livaje te Emira Sahitija i Nike Sigura, koji su u porazu od Rijeke dobili treće žute kartone.

Hajdukov trener održao je press-konferenciju uoči utakmice, piše Index.

Evo što je rekao.

Koliki je pritisak nakon poraza od Rijeke? Jeste li uspjeli dići momčad?

Svi gube bodove. Nijedan poraz nije dobar, ali prije ili poslije je morao doći. Momčad zna da je nemoguće dobiti sve utakmice, da je ovo maraton i da mi u njemu moramo biti strpljivi. Imali smo realan i pošten sastanak, detektirali smo neke stvari. Više od poraza su me boljele neke druge stvari, ali to će ostati među nama u svlačionici.

Nismo premladi da nas to može satrati. Ovo je jako iskusna momčad. Naravno da smo komunicirali i pričali. Mi smo tu, dijelimo prvo mjesto. Rekao sam da će se gubiti bodovi na ovom putu i mislim da će se liga lomiti u nekim drugim razdobljima. Moramo vratiti duh koji smo imali i koji nas je krasio.

Je li bilo primjedbi sportskog direktora i predsjednika, jesu li vas zvali?

Nisu me zvali nakon pobjeda, zašto bi me zvali nakon poraza? U stalnoj sam komunikaciji s direktorom, s predsjednikom se ionako ne čujem često.

Ima li Nikola Kalinić snage za više od pola sata?

On je s nama odradio već solidan broj treninga i naravno da ima snage igrati više od 30 minuta. Na meni je da to procijenim.

Livaja je ozlijeđen, ali putuje li u Osijek? Tko će biti kapetan?

Ide s nama kao podrška, naravno. O kapetanu ću još odlučiti.

Kako vam se čini Osijek?

Znam dovoljno o njima. Nisu oni puno toga mijenjali. Najviše smo se fokusirali na nas s obzirom na sve izostanke. Protivnik je jak i kvalitetan, ambijent će sigurno biti jako dobar.

Hoće li Josip Brekalo igrati od prve minute?

Da.

Hajduk ne ovisi o drugima, nego sam o sebi. Je li vam problem taj stalni imperativ pobjede?

Kad si i igrač i trener Hajduka, imperativ je pobjeda i to je super. Kad to više ne bude imperativ, onda imaš problem. Ništa sutra nije sudbonosno, to svima mora biti jasno. Vjerujte mi da će Hajduk biti tu, bit će samo još jači, i to s pobjedom sutra ili bez nje. Dolaze nam igrači, Marko će ozdraviti, Sahiti i Sigur će se očistiti od kartona, Perišić će nam se pridružiti i možemo biti samo jači.

Koliko vam znači podrška navijača?

Svugdje su s nama i mi uvijek igramo na domaćem terenu. Veselim se jer će kulisa biti odlična, kao i zadnji put.

Osijek nije dobio nijedan derbi na Opus Areni, je li i na njima veliki pritisak?

Uvijek se nameću pitanja o tom pritisku, on je neminovan u životu sportaša. On je možda u Hajduku najposebniji, ali i drugi klubovi imaju svoje pritiske, kao i svatko od vas. Onaj koji gleda da li će na kraju mjeseca vratiti kredit isto ima velik pritisak. Nema razloga previše o tome razglabati.

Trener Osijeka rekao je da bi pobjeda njegovu momčad vratila u igru za naslov. Kako to komentirate?

Zdrava logika kaže da si u igri za naslov dokle god igra matematika. Oni dosta zaostaju, ali sve je moguće do kraja. Sasvim normalno mi je da kolega Zekić tako razmišlja.

Hoće li možda zaigrati mladi Šimun Hrgović na lijevom beku?

Može se desiti da će on igrati, da.

Govorite da je prvenstvo maraton. Jeste li zadovoljni kadrom koji imate i može li on izdržati taj maraton?

Mogu. Imamo jako dobru momčad. Kad nam se vrati Diallo, očekujem da ćemo svi biti na okupu. Dogodili su nam se neki pehovi, ali bolje sad nego kasnije. Ako se došuljamo u kasniju fazu prvenstva, tad bismo mogli biti na vrhuncu. Ozljede će krojiti puno toga, ali imamo širinu. Vjerujem svojoj momčadi i ne vidim nijedan razlog da ne ispunimo svoje ciljeve.

Koliko vas je iznenadio početak prvenstva i poraz od Rijeke?

Čovjek planira, a bog se na to smije. Dolaze nepredviđene situacije, razna iskušenja. Evo, koliko se moralo Obali Bjelokosti dogoditi da prođe skupinu, ali se desilo da Gana dobije dva gola u 90. minuti. Moraš biti spreman na sve i zato momčad ne čini 11 igrača, nego Hajduk plaća njih više od dvadeset.

Svi govore da utakmica s Osijekom može sve donijeti i sve uzeti. Kako se momčad s time nosi?

Uvijek govorim da je svaka iduća finale i iza ove utakmice imamo još 15 finala. Fokus mora biti na izvedbi, a da ne gledamo stalno tu tablicu. Moramo biti bolji od sebe i jedini put je da se natječeš sam sa sobom. To je bio put s kojeg smo nestali protiv Rijeke.

Govorili ste da vam treba još jedan lijevi bek, očekujete li da će doći netko do kraja prijelaznog roka?

Iskreno, ne znam. Zadovoljan sam igračima koje imam i mislim da će ovo što imamo biti dovoljno za nastavak sezone. Ne očekujem ništa.

U kakvom stanju su Moufi, Dajaku i Pukštas?

Nadam se da sva tri putuju s nama. Bilo je nekih problema, neki su bolje, neki lošije, ali nadam se da svi idu na put.

