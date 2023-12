KAROGLAN: Moram čestitati igračima na jesenskom naslovu. Morali smo malo više hrabrosti pokazati prema naprijed

Dinamo i Hajduk odigrali su 0:0 u vrlo slabom derbiju 18. kola SuperSport HNL-a. Dinamo je imao jednu solidnu šansu, Mauro Perković je zabio gol u 79. minuti, ali je on opravdano poništen zbog igranja rukom Dine Perića, koji mu je spustio loptu.

Evo što je nakon utakmice rekao Hajdukov trener Mislav Karoglan.

"Zadovoljan sam bodom s obzirom na viđeno. Imali smo plan umrtviti utakmicu, zato je igrao Benrahou umjesto Dajakua, ali se ozlijedio. Dinamo je imao više od igre, nismo mi dali previše u drugom poluvremenu. Gledajući širi kontekst i da nismo poraženi u ovih osam utakmica, moram čestitati igračima na jesenskom naslovu", rekao je Karoglan u uvodu, piše Index.

Kako generalno ocjenjujete derbi?

"Nogometno to nije bio neki derbi, složio bih se. Dinamo je imao nešto veći pritisak pobjede. Nismo imali dovoljno igrača da previše stišćemo Dinamo. Mislio sam da ćemo u drugom poluvremenu lakše izlaziti kroz presing Dinama, ali nismo. Dvije šestice su nam bile Sigur i Pukštas, a tamo Ademi i Mišić. Mogu samo čestitati momcima.

Ocjena polusezone?

Tu smo gdje nismo bili puno godina. Obično smo mi kasnili šest, sedam bodova za nekime, ali sad ovu ulogu treba znati nositi, ovo je nešto novo za nas.

Tko je remijem više dobio?

Iz konteksta da imamo bolji međusobni omjer, da. Nije nitko igrao na bod, Dinamo je sposoban svakoga gurnuti dolje. Imaju jako veliki posjed, ali osim par šuteva nije puno kreirao. Što je ovome koliko donijelo ćemo biti pametniji u svibnju.

Planovi za prijelazni rok i pauzu?

Ne znam što Dinamo planira, nešto se pita i financije. Meni trebaju neki profili igrača koje nemam. Postoje neke statističke kategorije u kojima smo u dnu lige. Netko taj profil nađe u Japanu, je li tako? Volio bih da osvježimo ekipu, imamo puno ozljeda, rotacija nam je sužena i to treba uzeti u obzir. Neću kukati i plakati, radit ću s ovim što imam.

Više očekivali od Dinama?

Dinamo se diže. Radili smo puno toga da ih zaustavimo, da ne okreću stranu, a tu su najjači. Jako smo pazili na to i neke detalje kao što je defenzivni aut koji je bio u Kranjčevićevoj grozan. Cijeli jedan trening smo izgubili na to i to je danas bilo dobro. Dobri smo bili prema nazad, ali prema naprijed nismo napravili ništa. Morali smo malo više hrabrosti pokazati prema naprijed.

Kako ste vidjeli Kaneka?

Ima moment da te navlači i kad iskoračiš te dribla. Tu je Diallo prva dva puta pogrešno napadao, htio sam da ga "zeca", ali s Diallom sam jako zadovoljan. Nije njega lako čuvati, a i udvajali smo ga sa Sahitijem. Imali smo sve pripremljeno. Dobar igrač, ako ti nađe put, možeš biti pametan koliko hoćeš.