KAROGLAN ISKRENO: "Ne znam o kakvom oduševljenju pričate. Nije to fer ni prema kolegi Leki..."

Mislav Karoglan vratio se na klupu Hajduka, a u petak 27. listopada očekuje ga debi na gostovanju kod Slaven Belupa u Koprivnici u sklopu 13. kola Supersport HNL-a. Od posljednjih šest kola Hajduk je izgubio u čak četiri, a Rijeka i Osijek nanijeli su mu dva uzastopna poraza.

Karoglan je nasljednik, a ujedno i prethodnik Ivana Leke. U deset utakmica u svom prvom mandatu krajem prošle godine ostao je neporažen i upisao je sedam pobjeda i tri remija. Usprkos tome smijenjen je kada je vodstvo Hajduka odlučilo dovesti Ivana Leku koji je kasnije postao statistički najgori trener u eri aktualnog rukovodstva kluba, piše Index.

Hoćete li mijenjati sastav u odnosu na Leku?

"Naravno, ne bih Vam rekao ni kada bih znao prvih 11, ali iskreno, još ne znam. To će ovisiti i o onome što vidim na današnjem treningu."

Kakav Hajduk ćemo gledati u Koprivnici?

"To mi je genijalno pitanje. Bitno mi je da Hajduk pobjeđuje, to postaje jedino bitno. Što prije trebamo doći do toga da stabilno pobjeđujemo. Smatram da u ovoj ekipi mogu puno rotirati, nadam se ne zbog ozljeda. Na mnogim pozicijama imamo jako ujednačenu kvalitetu."

Jeste li već razgovarali s Nikolom Kalinićem?

"Vjerujte mi, u ova dva dana se nisam stigao ni raspakirati od toliko obaveza. Putujemo u Koprivnicu, ali ono što sam rekao će i biti."

Treba li Vam pojačanja na zimu?

"Vjerujem da je ova ekipa super kvalitetna. Kroz vrijeme ćemo vidjeti kakav profil nam nedostaje ako nam nedostaje. U prvim kolima je normalno da "manji klubovi" uđu s deficitom igrača, ali onda popune kadar i postaju sve bolji."

Je li loša duel-igra više do fizičke ili mentalne pripreme?

"Ne mora biti nijedno. Belupo je izrazito fizikalan u sredini. Imaju dvije šestice koje su fizički možda najpotentnije u ligi. U obrani su kompaktni i igraju u tijelu. Vrlo je bitna selekcija dodavanja u sredini. Znam točno kakva dodavanja želim. Moram priznati da je Belupova utakmica s Osijekom nešto najbolje ove godine u HNL-u."

Imate li tremu?

"Naravno, ja sam običan čovjek, a ovo je prevelik klub. Vjerujte mi da bi ovdje i Klopp imao tremu, kada to osjećaš znači da ti je stalo do igrača i kluba, ali po prirodi sam smiren."

Kako dići igrače nakon poraza od Osijeka?

"Situacija nije tragična. Ono čim smo se bavili je kako postići gol. Imali smo dva treninga i naravno ne možeš napraviti previše. Mislim da u gostima trebaš postići dva gola i to je cilj za svaku takvu utakmicu. Belupo je u ovom momentu najbolja tranzicijska ekipa u ligi, zanimljivo, u duel-igri su među najboljim ekipama lige. Ovo vam govorim zato jer smo protiv Rijeke imali veliki nesrazmjer u duelima, u gostima se moraš odlučno postaviti u duelima."

Igrači su s oduševljenjem dočekali Vaš povratak. Što ste im rekli na prvom sastanku?

Ne znam o kakvom oduševljenju pričate. Nije to fer ni prema kolegi Leki koji je renomiran trener. Rekao sam momcima u kakvoj smo situaciji, što od njih očekujem i standardni motivacijski govor, ništa specijalno. Vušković će konkurirati za sastav, svakako i Lovre Kalinić. Livaja je trenirao normalno ova dva dana, neki drugi su upitni. Dragan Blatnjak je bio moja želja još u prvom mandatu i on će mi biti prvi pomoćnik. Dragana poznajem još iz Zadra dok sam tamo bio trener i imamo vrhunski odnos, igrali smo zajedno.

