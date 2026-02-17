Karneval u Makarskoj otkazan zbog jake bure, umjesto toga druženje i ples u hotelu Miramare

Zbog jake bure i nepovoljnih vremenskih uvjeta, ovogodišnja karnevalska povorka, planirana za 17. veljače, nažalost se otkazuje. Sigurnost svih sudionika i posjetitelja nam je na prvom mjestu, stoga smo donijeli ovu tešku, ali nužnu odluku.

Ipak, karnevalsko veselje ne prestaje! Sve sudionike povorke pozivamo da u 18:00 sati dođu u hotel Miramare, gdje će se održati predstavljanje grupa, ples, večera i druženje pod maskama.

"Čak i bez povorke, želimo da ovaj dan ostane u duhu šarenog i veselog karnevala – s osmjesima, kreativnim maskama i druženjem koje nas sve povezuje.

Hvala svima na razumijevanju, trudu i ljubavi koju ulažete u maškare. Radujemo se zajedničkom slavlju u hotelu Miramare i nastavku karnevalske tradicije", poručuju iz organizacije.