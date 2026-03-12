Karlu Pilku (SDP) odobreno sudjelovanje na sjednici Gradskog vijeća o garaži u Osječkoj ulici

Predsjedniku Vijeća Gradskog kotara Gripe Karlu Pilku (SDP) odobreno je nazočenje 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, koja će se održati u utorak, 17. ožujka 2026. godine. To proizlazi iz službenog akta predsjednika Gradskog vijeća Igora Stanišića, od 12. ožujka 2026., kojim se Pilku dopušta prisustvovanje sjednici bez prava sudjelovanja u radu Gradskog vijeća.

Riječ je o sjednici na kojoj bi se, prema predloženom dnevnom redu, pod 10. točkom trebao razmatrati Zaključak kojim bi se trgovačkom društvu Split parking d.o.o. dalo ovlaštenje za izradu projektne dokumentacije za projekt javnih garaža na području Splita. Među planiranim lokacijama nalazi se i garaža na Gripama, u Osječkoj ulici.

Važna tema za stanovnike Gripa

Pilko ističe kako je smatrao iznimno važnim da predstavnik kotara, odnosno građana, bude prisutan tijekom rasprave i glasovanja o toj točki dnevnog reda.

"Smatrao sam kako je izrazito bitno da predstavnik kotara, odnosno vas građana, bude prisutan pri raspravi o ovoj temi kao i kod samog glasovanja jer je to ozbiljan prvi korak u rješavanju problema koji postoji skoro tri desetljeća", poručio je Pilko.

Pitanje izgradnje javne garaže na Gripama već je godinama jedna od važnijih komunalnih tema u tom dijelu grada, a nedostatak parkirališnih mjesta dugo opterećuje svakodnevni život stanara. Usvajanje zaključka kojim bi Split parking dobio zeleno svjetlo za izradu projektne dokumentacije mnogi vide kao prvi konkretan institucionalni pomak prema realizaciji dugo najavljivanog projekta. Pilko kaže kako vjeruje da će predloženi zaključak biti usvojen, no dodaje da će biti zanimljivo pratiti kako će gradski vijećnici glasovati o toj točki. Upravo će glasovanje pokazati kolika je stvarna politička podrška projektu javne garaže na Gripama, koji lokalni predstavnici i građani godinama zazivaju kao nužno rješenje prometnih i parkirališnih problema.

Odluka bez prava rasprave

Prema službenom odobrenju iz Grada Splita, Pilku je dopuštena nazočnost sjednici, ali bez prava sudjelovanja u radu Gradskog vijeća. Unatoč tome, njegova prisutnost na sjednici nosi simboličku i političku težinu jer pokazuje interes kotara da izravno prati donošenje odluka važnih za lokalnu zajednicu.

Za stanovnike Gripa rasprava o garaži u Osječkoj ulici mogla bi označiti početak konkretnijeg rješavanja problema koji traje gotovo 30 godina.