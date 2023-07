Kapljica splitskog Crvenog križa u điru s građanima

Jučer je maskota Crvenog križa Split kroz šetnju gradom educirala prolaznike o kampanji „12 minuta za 3 života“ kojom se želi potaknuti ljude da daruju krv.

Kapljica, maskota splitskog Crvenog križa jučer se na Rivi družila s građanima i educirala prolaznike o važnosti darivanja krvi u ljetnom periodu i kampanji "12 minuta za 3 života".

Kapljica je uz edukativne letke o darivanju krvi dijelila i lepeze kako bi se prolaznici barem malo osvježili u sparnoj ljetnoj večeri.

Svi koji žele podržati kampanju "12 minuta za 3 života" i darovati krv, mogu to učiniti na Zavodu za transfuziju na splitskom KBC-u, ponedjeljkom, utorkom i petkom od 7:30 do 15 sati i srijedom i četvrtkom od 7:30 do 19 sati ili na nekoj od terenskih akcija splitskog Crvenog križa: https://www.crvenikriz-split.com/darivanje-krvi/.

U galeriji pogledajte kako je izgledalo druženje Kapljice i građana.

