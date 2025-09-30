Kapetan osuđen na 14 godina zatvora zbog dva teška pokušaja ubojstva u Kaštelima, ispalio je 12 metaka i koristio dvije sjekire!

Na 14 godina strogog zatvora osuđen je danas pred Županijskim sudom Joško Krivić (59), pomorac, kapetan! Kaštelanin je osuđen zbog tri kaznena djela: dva teška ubojstva u pokušaju (za svako je dobio po sedam godina iza rešetaka) te jedno nedozvoljeno držanje oružja (dvije godine zatvora) kojeg je bio omanji arsenal, pa mu je izrečena jedinstvena kazna od 14 godina zatvora!

Tako je okončan sudski postupak za strašan sukob u Kaštel Štafiliću koji je zgrozio cijeli grad i šire, a djelomično je zabilježen i sigurnosnim kamerama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Do sukoba koji umalo nije završio tragedijom, smrću najmanje dvojice susjeda, došlo je ispred Krivićeve kuće, a detalje i dinamiku cijelog 'obračuna' sutkinja je rekla temeljito obrazložiti u pismenom rješenju presude.

Na ovaj kraći, usmeni dio došao je i optuženi, iz zatvora na Bilicama. Pa je od pravosudnih policajaca tražio da ga oslobode okova...

-Hoćete li biti dobri? - pitala ga je sutkinja jer nije poznat po dobrim živcima.

-Reka sam da ću bit ok, otključaji! - jasan je bio Krivić.

I doista, iako se njegova strana nije nadala ovakvoj presudi, ostao je pribran do kraja. U redu, nije mu se slušalo obrazloženje, ali to je donekle i razumljivo. Pa je odveden iz sudnice, promrsio je kako ga 'baš i ne zanima obrazloženje'.

Sutkinja je naglasila nekoliko elemenata koji su doveli do presude

A u kraćem usmenom obrazloženju, sutkinja je naglasila nekoliko elemenata koji su doveli do presude i konkretne odluke o sankciji. Naglasila je, dok je Krivić još bio u sudnici, kako je ovo prvostupanjska presuda, kako se može žaliti te možda proći bolje na Visokom kaznenom sudu...

Krivić je naime ispalio ukupno 12 metaka u susjede. K.B. (47) zadobio je tri prostrjelne rane (abdomena, lijeve natkoljenice te desne nadlaktice) te mu je život spašen hitnom medicinskom intervencijom, a M.J. (49) je zadobio lom kostiju lubanje kada ga je Krivić udario sjekirom (?!). Od njega su naknadno oduzeti revolver, dvije sjekire te eksplozivna sredstva, što su elementi za treće kazneno djelo.

-Pored zatvora, određena mu je i sigurnosna mjera psihijatrijskog liječenja te sigurnosna mjera nadzora. Sud je utvrdio da nema elemenata nužne obrane, nema elemenata napada, nitko ne spominje napad, svjedoci očevici govore jednako kao i oštećenici... Ne smatram da je kazna stroga, mogao se izreći i dugotrajni zatvor, 40 godina, u ovom predmetu. Nije dolazilo u obzir ublažavanje kazne jer je u pitanju pokušaj, jer nije dovršeno kazneno djelo. Ostalo je na pokušaju samo zahvaljujući liječnicima i prolaznicima, ne zbog radnji optuženog. Optuženi je postupao kao da je na divljem zapadu, ispalio 12 hitaca, koristio dvije sjekire, iskazao brutalnost, bezobzirnost, a već je osuđivan za nasilje... Utvrđena mu je smanjenja ubrojivost i to je olakotna okolnost, nikako ublažavajuća, to njegovo psihičko stanje. - između ostalog je kazala sutkinja.

Krivić je od početka priznao djelo, no tvrdio je kako su dvojica (zbog problema oko parkiranja automobila u ulici) ušla u njegovu kuću, u njegov dvor, de facto ga napali pa se samo branio...