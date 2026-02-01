Kapetan Martinović: Sada smijemo popiti koju pivicu

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu. U utakmici za treće mjesto momčad Dagura Sigurdssona pobijedila je Island s 34:33. Druga je ovo medalja zaredom za Hrvatsku. Prošle su godine osvojili drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu.

Hrvatska je u prvo poluvrijeme krenula izvrsno. Matej Mandić dao je svojim obranama impuls za napad, u kojem je u prvom poluvremenu briljirao Tin Lučin. Lijevi vanjski Nexea zabio je šest golova i triput asistirao u prvih pola sata te je tako predvodio Hrvatsku u dvije najvažnije ofenzivne kategorije.

Hrvatsku je do pobjede predvodio Tin Lučin s devet golova i devet asistencija. Veron Načinović zabio je šest golova, a Ivan Martinović pet. Matej Mandić skupio je osam obrana. Kod Islanda je Ingi Omar Magnusson zabio 12 golova, pri čemu deset iz sedmeraca.

Prva europska medalja nakon šest godina

Hrvatska je posljednju medalju na europskim prvenstvima osvojila 2020. godine. Bilo je to srebro pod vodstvom Lina Červara. Kasnije se u finalu sastaju Danska i Njemačka. Obje reprezentacije love svoje treće europsko zlato.

Ivan Martinović je nakon osvajanja medalje rekao: "Presretan sam, kakvu smo dramu napravili. Nemam riječi, ne znam kako smo ovo uspjeli. Svaka čast navijačima, gledao sam Duvnjaka koji nas je smirivao, vraćamo se doma s medaljom. Željeli smo pokazati da ništa nije bilo slučajno. Bit će duga noć, idemo uživati. Moram se zahvaliti Duvnjaku koji je bio uz nas. Kao kapetan, nije moglo bolje.

Kad uđemo na teren, kad vidimo našu obitelj, kad vidimo tko nas gleda, zaboravimo sve. Sada smijemo popiti koju pivicu. Izbornik je tek na Olimpijadi vidio kako funkcioniramo, sada nas zna, stvarno ga svi volimo. Nema panike, nema drame kod njega. On je zaslužio medalju, nazdravit ću s njim. Zaslužio je biti najbolji trener prvenstva. Doček? Nadam se da će biti lijepo kao prije godinu dana. Bit će prelijepo, idemo uživati"