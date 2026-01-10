Close Menu

Kapetan koji je plovio uz pijavicu opisao dramatične trenutke na moru: "Osjećalo se da nešto dolazi..."

Oglasio se kapetan Jadrolinijinog katamarana koji je prošao blizu tornadične pijavice u petak

Prilikom iskrcaja putnika na otoku Rivnju, osjećalo se u zraku da nešto dolazi.... Obavili smo iskrcaj putnika i žurno se odvezali jer se očekivao ubrzo nalet vjetra, ispričao nam je kapetan Jadrolinijinog katamarana koji je prošao blizu tornadične pijavice u petak.

Snimka s katamarana je impresivna. Iako ova pojava nije rijetka i neuobičajena, malo je snimaka iz ovakve blizine. Zadnja velika tornadična pijavica na tom području zabilježena je 1994. godine u Bibinjama kad je napravila značajnu štetu.

- Srećom uspjeli smo se odvezati kad smo ugledali pijavicu na vrhu otoka Sestrunja kako se naglo spušta prema moru velikom brzninom. U tom trenu nismo znali da li će krenuti prema nama, ali primijetili smo njezino kretanje i odlučili pričekati da prođe ispred nas. Bili smo možda 30-ak m od nje. Srećom brzo je prošla i nastavila svoj put prema kopnu - priča kapetan katamarana Danica za 24 sata.

- Bilo je 15 putnika. Nije neuobičajena i rijetka pojava, ali mi smo imali nesreću da smo se našli blizu nje i sreću da nije bilo nikakve štete, da nas je zaobišla. I hvala posadi na snimkama i prijateljima sa Rivnja na snimkama s kopna - dodao je kapetan.

Video pogledajte ovdje.

 

VIDEO Nevjerojatan prizor: Golema pijavica snimljena s broda kod Petrčana

Ogromna pijavica kod Zadra s mora ušla nad kopno, tuča na splitskom području i totalni temperaturni obrat

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0