Ogromna pijavica kod Zadra s mora ušla nad kopno, tuča na splitskom području i totalni temperaturni obrat

U jednom danu nekoliko godišnjih doba! Protekle noći u nekim kotlinama Dalmatinske zagore temperature zraka su padale do -10 stupnjeva, a slabo mraza mjestimice je bilo uz obalu i na otocima. Prije zore se jače naoblačilo što je donijelo jutarnji snijeg u velikom dijelu Dalmatinske zagore, a snijega je bilo na dijelu obale poput Omiša, Dubaca i Ploča.

Mjestimice je bilo kiše koja se smrzava u dodiru s tlom, kao u Donjem Sitnom na području grada Splita.

Ipak, jačanjem juga i levanta na moru snijeg je postupno prešao u kišu, čak i u planinama. Kasno poslijepodne grmljavinsko nevrijeme je zahvatilo sjevernu Dalmaciju, a na moru kod Petrčana se pojavila tornadička pijavica. Ona je s mora prešla nad kopno, a u ovom trenutku još nije poznato je li načinili materijalnu štetu.

Fotografije impresivne pijavice snimio je poznati zadarski fotograf i lovac na oluje Marin Pitton i očekujemo njihovo skoro objavljivanje.

Grmljavine je oko 18:30 bilo i na splitskom području gdje je mjestimice bilo i tuče.

Dalmacija večeras bilježi snažan meteorološki preokret kakav se rijetko viđa usred siječnja. Nakon noći s izraženim minusima u zaleđu, tijekom dana i večeri došlo je do naglog prodora toplog zraka s juga, zbog čega su temperature u samo 24 sata porasle i do 15 stupnjeva.

Tako se večeras bilježe dvoznamenkaste pozitivne vrijednosti, osobito uz obalu i na otocima, gdje se temperatura približila ili premašila 15 °C.

Topli zrak sudario se s hladnim – nastale oluje

Taj iznimno nagli skok temperature nije prošao mirno. Topli i vlažni zrak s Jadrana sudario se s hladnijom masom iz unutrašnjosti, što je stvorilo idealne uvjete za razvoj olujnih oblaka i grmljavinskih sustava.

U večernjim satima snažne nestabilnosti zahvatile su zadarsko zaleđe, a olujni sustav proširio se i prema splitskom području, gdje su zabilježeni pljuskovi, grmljavina i lokalno intenzivne oborine.

Sutra se očekuje nastavak nestabilnog vremena uz nešto niže temperature zraka, no jače zahlađenje slijedi u ponedjeljak i utorak, ali bez oborina.