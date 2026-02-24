INTERVJU Kapetan Josip Marić o spašavanju broda "Trideseti avgust" kod Hvara: "Uvjeti su bili ozbiljni, ali nije bilo kaosa kako možda zvuči"

Prošli četvrtak kod otoka Hvara odrađena je akcija pomoći brodu "Trideseti avgust", pod zastavom Crne Gore.

Događaj je privukao veliku pozornost javnosti, a uz različite interpretacije onoga što se zbivalo na moru, kapetan Josip Marić iz Ploča, koji je sudjelovao u akciji, odlučio je ispričati tijek događaja iz prve ruke – od poziva i praćenja broda u pogoršanim uvjetima do tegljenja i ulaska u Stari Grad.

Možeš nam ispričati točan tijek događaja od poziva do dolaska u Stari Grad?

- Dobili smo poziv te smo hitno isplovili, kako to već ide u ovoj branši. U međuvremenu je djelomično osposobio pogon i nastavio ploviti prema Hvaru. Ubrzo smo ga sustigli; nalazio se u području između Šćedra i Paklenih otoka, kada se vrijeme dodatno pogoršalo. Nastavili smo ga pratiti s vrlo male udaljenosti i bili spremni uzeti ga u tegalj ako se situacija pogorša, odnosno ako mu ponovno otkaže pogon. Ispred Hvara smo ga, u mirnijim uvjetima i na sigurnoj udaljenosti od obale, uzeli u tegalj te ga oteglili do Starog Grada, gdje su nam lokalni momci uvelike pomogli pri ulasku u luku, privezivanju i ostalim radnjama.

Što je konkretno pošlo po zlu na brodu "Trideseti avgust" – koji kvar i kakva je bila realna opasnost u tom trenutku?

- Detalje oko otkazivanja motora ne znam točno, odnosno nije mi poznato što je konkretno bio uzrok kvara. Mogućnost nasukavanja i ostali rizici koji prate takve situacije u otežanim vremenskim uvjetima bili su realni, no ne bih sada nagađao o potencijalnim negativnim ishodima.

Kakvi su bili uvjeti na moru u praksi – vjetar, valovi, vidljivost?

- Vrijeme nije bilo baš najpovoljnije, vjetar je s udarima dosezao navodno 50 čvorova. A ta dionica je dobro poznata ljudima od mora po takvom vjetru.

U medijima se spominje da su "svi povraćali i bojali se za život" – je li to baš tako bilo i koga točno misliš pod "svi"?

- Razumijem da mediji vole naglasiti dramatičnu stranu priče, no realno gledano, nije bilo straha za život niti kaotičnih scena niti su se djelile vrećice za povrećanje. Uvjeti su bili teški, ali posada je radila svoj posao profesionalno i pribrano.

Koja je bila ključna odluka koja je prelomila akciju u vašu korist?

- Ne bih izdvajao jednu ključnu odluku. Smatram da su prije svega smirena komunikacija i pribranost posada odigrale ključnu ulogu. Držim da smo u datim okolnostima donosili razumne i pravovremene odluke. Mogu samo pohvaliti zapovjednika Alexandra kojemu je bilo puno teže, a ostao je pribran.

Kad sad pogledaš unazad: jesu li naslovi prenapuhali priču ili je dramatičnost realno bila takva – i što je po tebi najtočnije, a što netočno ispričano?

- Razumijem da naslovi moraju privući pažnju. Uvjeti su bili ozbiljni, ali nije bilo kaosa kako možda zvuči u naslovima.