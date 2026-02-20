Ovako izgleda Trideseti avgust' koji je spašen kod Hvara: Zovu ga catara, a poznato i čemu služi

Crnogorski motorni trajekt 'Trideseti avgust', koji je u četvrtak plovio Jadranom, tijekom jučerašnjeg dana naišao je na ozbiljne poteškoće zbog gubitka pogona uz jake valove i nepovoljno vrijeme. Posada je morala vrlo pažljivo manevrirati, a brod se zbog otežanih uvjeta kretanja znatno usporio.

Prema izvještajima crnogorskih medija, posadu broda čine četvorica pomoraca na čelu s kapetanom Aleksandrom Crvenkom, rukovoditeljem Sektora za pomorski i priobalni promet Morskog dobra.

Brod je tzv. catara – manji otvoreni trajekt namijenjen prijevozu vozila i putnika na lokalnim linijama (npr. Boka Kotorska).

Morsko dobro je inače, prije dvadesetak dana sa firmom "Brodoremont Punat" iz istoimenog mjesta na ostrvu Krku potpisalo ugovor za redovni godišnji remont "Tridesetog avgusta", vrijednosti 260.948 eura bez PDV-a, piše Mondo.me.

Kako je prvi izvijestio portal Dalmacija Danas, zbog opasnosti da brod ne bi nasukao ili se približio obali, tegljač 'Hrabri' iz luke Ploče odmah je upućen kako bi pomogao stabilizirati trajekt i, po potrebi, preuzeo ga u tegalj.

Iako brod nije ostao potpuno bez pogona, njegova manevrabilnost bila je smanjena, a posada je morala uložiti maksimalan napor kako bi održala sigurnu plovidbu.

Zahvaljujući brzoj reakciji tegljača i koordinaciji posade, brod je noćas sigurno pristao u luku Stari Grad na otoku Hvaru.

Ovo je trenutak kad je pristao u luku:

Oglasilo se i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Kako izgleda brod, pogledajte na fotografijama Ivice Trojanovića: