Doznaju se detalji havarije: Zapovjednik pozvao u pomoć, ipak posada nije uspjela prihvatiti tegalj

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), koordinirala je jučer nadležne službe u poduzetim spasilačkim aktivnostima prema trajektu, koji je u popodnevnim satima tijekom plovidbe korčulanskim kanalom, ostao plutati bez pogona.

Dojava o događaju u MRCC Rijeka zaprimljena je jučer, 19. veljače u 13.51 sati, od zapovjednika trajekta „Trideseti Avgust“, zastave Crne Gore, koji je obavijestio o gubitku pogona na poziciji nešto manje od jedne nautičke milje jugozapadno od uvale Tavna špilja, na otoku Hvaru.

O događaju su iz MRCC Rijeka obaviještene lučke kapetanije Dubrovnik, Ploče i Split, a zbog trenutne pozicije u trenutku dojave, prema trajektu u havariji angažiran je Brodospasov tegljač „Hrabri“.

Tegljač je ubrzo nakon dojave isplovio iz luke Ploče te je u 17.56 sati započeo s manevrom prihvata trajekta u tegalj.

Kako zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na moru posada trajekta nije uspjela prihvatiti tegalj, a pogon trajekta je djelomično vraćen u funkciju, tegljač „Hrabri“ nastavio je pratiti trajekt do luke Stari Grad, na otoku Hvaru, kamo su pristali noćas, 20. veljače u 02.10 sati.

U ovom izvanrednom događaju nema stradalih, ozlijeđenih niti onečišćenja mora i morskog okoliša.

Službenici Lučke kapetanije Split u kontaktu su sa zapovjednikom trajekta, kao i sa Direktoratom za pomorsku i unutrašnju plovidbu Crne Gore, u cilju pronalaska i otklanjanja uzroka gubitka pogona na trajektu - izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.