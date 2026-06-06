Neugodna vijest za Velež nakon izborene Europe: FIFA mu zabranila registraciju novih igrača!

Mostarski Velež našao se među klubovima kojima je FIFA privremeno zabranila registraciju novih igrača.

Prema dostupnim podacima, zabrana je evidentirana 3. lipnja 2026. godine, no zasad nije poznato do kada će trajati ni zbog kojeg je konkretnog razloga izrečena.

Riječ je o FIFA-inoj javno dostupnoj bazi 'Registration Bans', u kojoj se nalaze klubovi iz cijelog svijeta kojima je zabranjena registracija novih igrača. FIFA u toj evidenciji navodi klubove protiv kojih su izrečene mjere zbog različitih prekršaja, među kojima mogu biti financijski sporovi ili kršenja regulatornih pravila.

Velež izborio Europu, ali stigla je neugodna vijest

Za Velež je ova informacija stigla nakon sezone u kojoj je mostarski klub završio na četvrtom mjestu WWin lige BiH i izborio nastup u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, piše tportal.

Zabrane registracije novih igrača u pravilu ostaju na snazi dok se ne otkloni razlog zbog kojeg su uvedene, odnosno dok FIFA ne donese odluku o njihovu ukidanju. Osim FK Veleža, među klubovima iz WWin lige BiH koji se nalaze na FIFA-inoj listi je i Sloga iz Doboja.