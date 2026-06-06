Trumpov čovjek za Europu: "Nikada nije htio pripojiti Grenland, pogrešno je shvaćen"

Andrew Puzder izjavio je da bi se Europa trebala „usredotočiti na kavu, a ne na pjenu” kada raspravlja o prijetnjama američkog predsjednika da će pripojiti otok.

Američki predsjednik Donald Trump ove je godine navodno pogrešno shvaćen kada je govorio o Grenlandu, rekao je u petak američki veleposlanik pri Europskoj uniji, prenosi Politico.

„To je protumačeno kao da na neki način prijetimo teritorijalnom integritetu Grenlanda”, no „predsjednik nikada nije rekao da ćemo izvršiti invaziju”, rekao je Andrew Puzder sudionicima Foruma o gospodarskoj sigurnosti u Bruxellesu.

Tijekom svojeg drugog mandata Trump je više puta iznosio ideju o pripajanju Grenlanda Sjedinjenim Državama, pritom ne isključujući mogućnost uporabe vojne sile, što je izazvalo zabrinutost u Europi. Puzder je rekao da su predsjednikove izjave bile korisne jer su skrenule pozornost na stratešku važnost Grenlanda, ali da ih nije trebalo shvatiti doslovno.

Komentari veleposlanika stigli su samo dan nakon što je američki državni tajnik Marco Rubio pred Odborom za vanjske poslove Zastupničkog doma izjavio da je arktički otok dio Danske — „za sada”.

Trump je u siječnju na kraju isključio mogućnost vojne invazije na Grenland te pokrenuo razgovore između SAD-a i Danske o povećanju američke vojne prisutnosti na tom arktičkom otoku, prenosi N1.

Puzder, nekadašnji ugostitelj, usporedio je europske reakcije na Trumpove prijetnje s pjenom i kavom u cappuccinu.

„Kada naručite cappuccino, naručujete ga zbog kave, a ne zbog pjene. Zato se usredotočimo na kavu, a ne na pjenu. Velik dio ovoga upravo je ta pjena”, objasnio je.