Kapetan Hrvatske: "Moramo ju zaboraviti i vjerovati da još uvijek ništa nije gotovo"

Hrvatska rukometna reprezentacija doživjela je uvjerljiv poraz od Švedske rezultatom 33:25 u trećem kolu prve faze Europskog prvenstva. Momčad izbornika Dagura Sigurdssona tijekom cijelog susreta nije uspjela uspostaviti ritam kojim bi ozbiljnije zaprijetila domaćinu, koji je kontrolirao utakmicu od početka do kraja.

Ovim porazom Hrvatska u drugu fazu natjecanja ulazi bez ijednog prenesenog boda, dok će Švedska ponijeti dva. Nakon utakmice, situaciju je komentirao kapetan hrvatske reprezentacije Ivan Martinović, ne skrivajući razočaranje prikazanom igrom.

– Teško je odmah pronaći prave riječi. Ovo nismo bili mi. Nismo se držali dogovora, šut nas nije služio, a tehničke pogreške su se nizale. Uz to, Palicka je branio na iznimnoj razini. Sada moramo podići glave jer turnir još nije završen – rekao je Martinović.

Kapetan je naglasio kako momčad mora izvući pouke iz teškog poraza i okrenuti se nastavku natjecanja.

– Borili smo se, ali prečesto bez prave koncentracije. Upravo iz ovakvih utakmica može se najviše naučiti. Moramo ovo ostaviti iza sebe i vjerovati da još uvijek imamo priliku. Svaki sljedeći susret bit će poput finala i više nema prostora za veći broj pogrešaka – zaključio je.