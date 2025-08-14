Close Menu

Kaos u Vojvodini: Demolirane prostorije SNS-a u Novom Sadu, oglasila se EU

[VIDEO] Atmosfera ispred prostorija stranke je kaotična, a reporterka kaže da je bačena i dimna bomba

Pod motom „Večeras pucate po šavovima“ i večeras se diljem Srbije održavaju masovni prosvjedi koje predvode studenti okupljeni u inicijativi „Studenti u blokadi“. Građani su izašli na ulice više od 30 gradova, dan nakon što su prosvjedi u Beogradu i Novom Sadu obilježeni nasilnim sukobima između pristalica Srpske napredne stranke (SNS) i prosvjednika, kao i policijskom brutalnošću.

U Novom Sadu je večeras došlo do novih incidenata – razbijena su sva stakla na prostorijama SNS-a u Bulevaru oslobođenja, a prema navodima s terena, u prostorije se provalilo ljestvama i stolicama. Atmosfera ispred sjedišta stranke bila je kaotična; letjele su kamenice i jaja, a iz prostorija su iznošene stvari. Novinarka N1 javila je kako je bačena i dimna ili suzavac bomba, iako još nije poznato tko ju je bacio.

Napetosti su i u Beogradu, gdje je ispred prostorija SNS-a viđen bivši rukometaš Vladimir Mandić. Skupine muškaraca povezane s ranijim incidentima primijećene su i u blizini zgrade Radio-televizije Srbije, a građani strahuju da bi mogli izazvati nove nerede.

Prosvjedovalo se i u Valjevu, gdje su građani stali u obranu vlasnika kafića „Romana“, demoliranog u sinoćnjem napadu batinaša, pri čemu je ozlijeđeno više gostiju. U Užicu su prosvjednici nosili kartonsku figuru Aleksandra Vučića s fantomkom, poručujući da policija „više ne postoji“, te su krenuli prema zgradi Policijske uprave.

EU zabrinuta, ali bez jasnog stava prema vlastima u Beogradu

Europska unija izrazila je zabrinutost zbog eskalacije nasilja u Srbiji, pozvala na smirivanje tenzija i zaštitu novinara te sudionika mirnih prosvjeda. Glasnogovornik Europske komisije za proširenje Guillaume Mercier izjavio je kako EU „pažljivo prati situaciju“ i „snažno osuđuje svaki čin nasilja, uključujući prijetnje novinarima“.

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli VALJEVO - LIVE (@valjevo_live)

Međutim, unatoč sve glasnijim zahtjevima pojedinih europarlamentaraca da se zauzme jasniji i oštriji stav prema vlastima predsjednika Aleksandra Vučića, Bruxelles se i dalje drži općenitih poruka, bez izravnog imenovanja odgovornih za stanje u zemlji. Prema ocjenama i prosvjednika i vlasti, društvene podjele i napetosti u Srbiji dosegle su razinu na kojoj obje strane međusobno optužuju jedna drugu da žele izazvati građanski rat.

Večerašnji prosvjedi održavaju se u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Gornjem Milanovcu, Valjevu i brojnim drugim gradovima, a okupljanja u prijestolnici su na tri lokacije – ispred Generalštaba, kod Općine Novi Beograd te na Autokomandi. U Novom Sadu prosvjednici se okupljaju ispred zgrada BIA.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0