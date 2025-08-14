Kaos u Vojvodini: Demolirane prostorije SNS-a u Novom Sadu, oglasila se EU

Pod motom „Večeras pucate po šavovima“ i večeras se diljem Srbije održavaju masovni prosvjedi koje predvode studenti okupljeni u inicijativi „Studenti u blokadi“. Građani su izašli na ulice više od 30 gradova, dan nakon što su prosvjedi u Beogradu i Novom Sadu obilježeni nasilnim sukobima između pristalica Srpske napredne stranke (SNS) i prosvjednika, kao i policijskom brutalnošću.

U Novom Sadu je večeras došlo do novih incidenata – razbijena su sva stakla na prostorijama SNS-a u Bulevaru oslobođenja, a prema navodima s terena, u prostorije se provalilo ljestvama i stolicama. Atmosfera ispred sjedišta stranke bila je kaotična; letjele su kamenice i jaja, a iz prostorija su iznošene stvari. Novinarka N1 javila je kako je bačena i dimna ili suzavac bomba, iako još nije poznato tko ju je bacio.

Studenti veterine koji ispred Veterinarskog fakulteta dočekuju gradjane iz pravca Autokomande koji su se uputili ka nama ispred Generalštaba 👀 Koliko je ovo prelepo i koliko ljubavi ima ovde ❗️💪🏻❤️ Video: puls generacije pic.twitter.com/wvOQg7tIEa — Shonetin (@kaonikotinn) August 14, 2025

Napetosti su i u Beogradu, gdje je ispred prostorija SNS-a viđen bivši rukometaš Vladimir Mandić. Skupine muškaraca povezane s ranijim incidentima primijećene su i u blizini zgrade Radio-televizije Srbije, a građani strahuju da bi mogli izazvati nove nerede.

Prosvjedovalo se i u Valjevu, gdje su građani stali u obranu vlasnika kafića „Romana“, demoliranog u sinoćnjem napadu batinaša, pri čemu je ozlijeđeno više gostiju. U Užicu su prosvjednici nosili kartonsku figuru Aleksandra Vučića s fantomkom, poručujući da policija „više ne postoji“, te su krenuli prema zgradi Policijske uprave.

EU zabrinuta, ali bez jasnog stava prema vlastima u Beogradu

Europska unija izrazila je zabrinutost zbog eskalacije nasilja u Srbiji, pozvala na smirivanje tenzija i zaštitu novinara te sudionika mirnih prosvjeda. Glasnogovornik Europske komisije za proširenje Guillaume Mercier izjavio je kako EU „pažljivo prati situaciju“ i „snažno osuđuje svaki čin nasilja, uključujući prijetnje novinarima“.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli VALJEVO - LIVE (@valjevo_live)

Međutim, unatoč sve glasnijim zahtjevima pojedinih europarlamentaraca da se zauzme jasniji i oštriji stav prema vlastima predsjednika Aleksandra Vučića, Bruxelles se i dalje drži općenitih poruka, bez izravnog imenovanja odgovornih za stanje u zemlji. Prema ocjenama i prosvjednika i vlasti, društvene podjele i napetosti u Srbiji dosegle su razinu na kojoj obje strane međusobno optužuju jedna drugu da žele izazvati građanski rat.

Večerašnji prosvjedi održavaju se u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Gornjem Milanovcu, Valjevu i brojnim drugim gradovima, a okupljanja u prijestolnici su na tri lokacije – ispred Generalštaba, kod Općine Novi Beograd te na Autokomandi. U Novom Sadu prosvjednici se okupljaju ispred zgrada BIA.