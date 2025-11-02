Kaos u Srbiji. Dijana Hrka policiji: "Branite batinaše, cijela Srbija će doći"

Dijana Hrka izravno se obratila policajcima okupljenima u kordonu, upitavši ih kako ih nije sramota što za bacanje pirotehnike optužuju građane, prenosi nova.rs.

"Pored vas, gospodo policajci, pored vas ovoliko, izašlo je pet ćacija iz 'ćacilenda'. Zar vas nije sramota da optužite ovaj narod i da krenete na njih? Zar mislite da smo ludi i da se ništa ne zna? Zamolila bih vas lijepo da ih ne puštate da izlaze na ulicu. Ako ih dočekamo, neće ih nitko spasiti. A neće ni vas poslije, cijela Srbija će doći. Doveli ste ovdje žene u uniformi, da li da vas brane, junačine moje?", pitala je Dijana Hrka.

Osobna tragedija i upozorenje policiji

U svojem je obraćanju navela kako su ozljede njezinog sina Stefana bile toliko teške da ga nije mogla ni sahraniti kako treba, upitavši je li se to trebalo dogoditi još nekome.

"Branite ćacije? Zamolila bih vas posljednji put, nemojte da ih puštate iz obora, tora. Ako bude eskalacije, policija Srbije bit će kriva. Podrška za Beograd stiže", poručila je na kraju.

Podsjetimo, štrajk glađu koji je danas pred Skupštinom Srbije počela Dijana Hrka, majka mladića poginulog u padu nadstrešnice na kolodvoru u Novom Sadu, prate napetosti i incidenti između pristaša predsjednika Srbije u šatorskom naselju ispred parlamenta i građana koji podržavaju Dijanu Hrku, a razdvaja ih kordon policije.