Kaos u prometu na Korešnici, vozači zapeli zbog radova: "Nigdje nema oznake"

Na području Korešnice odvijaju se radovi zbog kojih je promet postao gotovo nemoguć, a vozači su naišli na ozbiljne poteškoće. Prema riječima građana, na terenu nedostaje osnovna prometna signalizacija.

Jedna firma zatvara ulicu bez da označi da je riječ o slijepoj ulici, dok druga postavlja znakove koji vozače vode upravo na mjesto gdje se ne može proći. Rezultat je potpuna dezorijentacija i stvaranje prometnog čepa, kažu nam građani.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Nigdje nisam vidjela službenu obavijest da je zatvorena cesta, i do Žrnovnice nazad sve okolo mi je trebalo dodatnih 45 minuta zbog gužve", javila nam je vozačica.

"S Korešnice se sada mora ići okolo preko Solina, jer obje firme prebacuju odgovornost jedna na drugu, a na terenu nema nikakvih jasnih oznaka", žale nam se drugi vozači koji svojim riječima opisuju nastalu situaciju.

Zbog nedostatka informacija, već 20 do 30 automobila zapelo je u ulici pokraj Marine, što je izazvalo nezadovoljstvo i pozive da se hitno postavi odgovarajuća obavijest za sudionike u prometu.

Ako morate ovim putem, imajte na umu da je Ulica Ante Starčevića zatvorena zbog radova, pa ćete morati alternativnim putovima. Naoružajte se strpljenjem zbog nastalih gužvi.